गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने के लिए एंप्लॉयी ने मांगी छुट्टी, मैनेजर का रिप्लाई वायरल

आज के समय में ऑफिस की संस्कृति तेजी से बदल रही है. जहां पहले निजी कारणों से छुट्टी लेना मुश्किल माना जाता था, वहीं अब ईमानदारी और पारदर्शिता को सराहा जाने लगा है. ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एक कर्मचारी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने के लिए अपने मैनेजर से मेल कर छुट्टी मांगी. खास बात यह थी कि उसने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि बिल्कुल साफ और ईमानदारी से अपनी बात रखी. कर्मचारी ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड 17 दिसंबर को उत्तराखंड अपने घर जा रही है और जनवरी की शुरुआत तक वापस नहीं आएगी. इसलिए वह उसके जाने से पहले 16 दिसंबर को एक दिन की छुट्टी चाहता है.



पहले बहाना बनाकर लोग लेते थे छुट्टी

यह मेल ओरल केयर ब्रांड के डायरेक्टर विरेन खुल्लर तक पहुंचा. उन्होंने इस छुट्टी के रिक्वेस्ट का स्क्रीनशॉट लिंक्डइन पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. विरेन खुल्लर ने लिखा कि पहले ऐसे मौकों पर लोग अचानक 'बीमार हूं' कहकर छुट्टी ले लिया करते थे, लेकिन अब लोग पहले से और सच्चाई के साथ अपनी बात रखने लगे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें यह तरीका पसंद है क्योंकि इससे प्लानिंग आसान हो जाती है और भरोसा भी बढ़ता है.

पोस्ट पर लोगों ने जमकर दी प्रतिक्रिया

मैनेजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा,'प्यार को मना नहीं किया जा सकता, छुट्टी मंजूर!'इस पोस्ट पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कर्मचारी की ईमानदारी और मैनेजर की समझदारी की तारीफ की. लोगों का मानना है कि यह एक अच्छी और हेल्दी वर्क कल्चर का संकेत है, जहां काम के साथ-साथ निजी जीवन को भी सम्मान दिया जाता है. कुल मिलाकर, यह मामला दिखाता है कि आज के वर्कप्लेस में भरोसा, समझ और सहानुभूति को कितनी अहमियत दी जा रही है.

