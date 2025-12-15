Viral: महिला ने लाखों का बिरकिन बैग सार्वजनिक जगह छोड़ा, घंटो बाद भी नहीं हुआ गायब

दुबई की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह जानबूझकर अपना बहुत महंगा बिरकिन हैंडबैग एक सार्वजनिक जगह पर छोड़ देती है. कुछ समय बाद जब वह वापस आती है, तो उसका बैग उसी जगह सुरक्षित मिलता है. इस वीडियो के बाद इंटरनेट पर खूब चर्चा शुरू हो गई है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अलीशा हमीरानी ने शेयर किया है. लोग इसे दुबई में सुरक्षा और ईमानदारी का उदाहरण मान रहे हैं.

दुबई की सुरक्षा का लाइव टेस्ट

वीडियो में अलीशा बताती हैं कि वह अपना 1 लाख दिरहम (लगभग बहुत महंगा) का बिरकिन बैग दुबई के गोल्ड सूक इलाके में छोड़ रही हैं. इसके बाद वह अब्रा (नाव) से दुबई घूमने जाती हैं और वापस आकर देखती हैं कि बैग वहीं है या नहीं. कैमरे की ओर देखते हुए वह कहती हैं कि वह जानना चाहती हैं कि लौटने पर उनका बैग सुरक्षित मिलेगा या नहीं.अलीशा एक पुरानी बात भी बताती हैं. वह कहती हैं कि एक बार पहले भी वह अपना क्रिश्चियन डियोर का बैग भूल गई थीं. उस घटना के बाद उनके पति को दोबारा उन पर भरोसा करने और तोहफा देने में पूरा एक साल लग गया.

अब्रा की सवारी और बढ़ता तनाव

वीडियो में आगे अलीशा बताती हैं कि नाव की सवारी के दौरान उनकी बेचैनी बढ़ने लगती है. वह कहती हैं, 'अब हम बीर दुबई स्टेशन पर हैं और मुझे सच में डर लग रहा है कि लौटने पर मेरा बैग वहीं मिलेगा या नहीं.' मज़ाकिया अंदाज में वह कैमरे से कहती हैं, 'अगर मेरे पति यह वीडियो देख रहे हों, तो बस इतना याद रखें कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं… और प्लीज वीडियो आगे स्क्रॉल कर दीजिए.

' वह यह भी कहती हैं कि अब्रा लगभग खाली थी, जिससे उन्हें लगा कि शायद यह आइडिया सही नहीं था. जैसे-जैसे वह उस जगह के करीब पहुंचती हैं जहां बैग छोड़ा था, उनकी घबराहट बढ़ जाती है. फिर वह कहती हैं, 'ठीक है, अब सच्चाई का पल आ गया है.' अगले ही पल वह राहत और हैरानी के साथ बोलती हैं, “हे भगवान! ऐसा तो सिर्फ दुबई में ही हो सकता है.”

सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़

इस वीडियो को 'मैंने अपना 1 लाख दिरहम का बिरकिन बैग अब्रा में छोड़ दिया… आपको क्या लगता है, आगे क्या हुआ?' कैप्शन के साथ शेयर किया गया।. वीडियो वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने दुबई की सुरक्षा और ईमानदारी की तारीफ की. किसी ने लिखा, 'ये सिर्फ दुबई में ही संभव है,' तो किसी ने कहा, 'बिल्कुल सही, यही दुबई है.' एक यूजर ने कहा, 'मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं.

