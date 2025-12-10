scorecardresearch
 
कितने करोड़ के हैं दुबई के उस टावर में ऑफिस, जिसका नाम शाहरूख खान पर है! 1 दिन में पूरे बिक गए

दुबई में एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है. इसका नाम शाहरुख खान के नाम पर रखा गया है. इस कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण तो 2029 में पूरा होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होते ही एक दिन में इसके सारे यूनिट्स बिक गए.

दुबई में शाहरुख के नाम पर बने बिल्डिंग के सारे ऑफिस एक दिन में बिके (Photo - PTI)
दुबई के शेख जायद रोड पर एक 55 मंजिला टावर का निर्माण शुरू होने वाला है. इसका काम 2029 में पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन इस कमर्शियल बिल्डिंग के सारे यूनिट्स एक ही दिन में बिक गए. क्योंकि, इस बिल्डिंग का नाम बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के नाम पर रखा जा रहा है. 

खलिज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक,  इस बिल्डिंग का नाम शाहरुख खान बाय डेन्यूब है. इसके निर्माण में 2.1 अरब दिरहम अनुमानित खर्च होगा. यह वाणिज्यिक टावर लॉन्च वाले दिन ही बिक गया, जो इस बात का संकेत है कि दुबई का तेजी से बढ़ता प्रॉपर्टी बाजार अपनी मजबूत गति को बरकरार रखे हुए है.

एक ही दिन में बिक गई पूरी बिल्डिंग
प्रमुख डेवलपर डैन्यूब प्रॉपर्टीज द्वारा इसे लॉन्च किया गया था. शाहरुख़ बाय डैन्यूब दुनिया की पहली व्यावसायिक इमारत है जिसका नाम किसी बॉलीवुड स्टार के नाम पर रखा गया है.

एक यूनिट की शुरुआती कीमत है करीब 5 करोड़ रुपये
दस लाख वर्ग फुट से अधिक निर्मित क्षेत्र में फैले इस प्रोजेक्ट में यूनिट की शुरुआती कीमत 20 लाख दिरहम है यानी 4 करोड़ 89 लाख रुपये करीब 5 करोड़ है. इस बिल्डिंग में 488 यूनिट होंगें. शेख जायद रोड पर बनने वाला यह 55 मंजिला टावर 2029 में बनकर तैयार हो जाएगा.

एक ही दिन में बिल्डिंग के सारे यूनिट बिकने पर डैन्यूब प्रॉपर्टीज के संस्थापक और अध्यक्ष रिजवान साजन ने कहा कि यह जबरदस्त प्रतिक्रिया इस परियोजना के अद्वितीय मूल्य का स्पष्ट प्रमाण है. दुबई के प्रमुख स्थलों तक इसकी आसान पहुंच, इसकी प्राइम लोकेशन से लेकर विश्व स्तरीय सुविधाओं और ग्लोबल लग्जरी के मानकों को देखते हुए  तैयार किए गए डिजाइन इसकी खासियत हैं. 

वहीं शाहरुख खान ने कहा कि दुबई में इतने बड़े प्रोजेक्ट में अपना नाम देखना मेरे लिए सम्मान की बात है और यह इस बात का प्रमाण है कि उदारता और दूरदर्शिता कैसे एक साथ आ सकती हैं. दुबई ने हमेशा मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया है.

