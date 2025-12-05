बीमारी, चोट या कुछ और... ट्रंप के हाथ पर लगी दिखी पट्टी, लोग जता रहे ऐसी आशंका

डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ पर रहस्यमयी बैंड-एड लगा हुआ दिखाई दिया है. इस वजह से उनके समग्र स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं. कैबिनेट मीटिंग के दौरान उनके दाहिने हाथ के ऊपर बैंड-एड लगी दिखाई दी. इसके बाद इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और लोग इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं.
न्यूजवीक की रिपोर्ट के मुातबिक, सोशल मीडिया पर ट्रंप के पट्टी लगे हाथ की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर लिखा - ट्रंप के दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर कल भारी पट्टियां बंधी दिखीं. यह वही हाथ है जिसका रंग अक्सर उड़ जाता है.
चेहरा छूने के दौरान दिखाई दिया चोट
बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप ने गलती से अपना चेहरा छू लिया था. इस दौरान उनके दाहिने हाथ के ऊपर दो पट्टियां लगी दिखाई दी थी. इसके बाद से सोशल मीडिया पर ट्रंप के हाथ को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. लोग इन पट्टियों को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जता रहे हैं.
व्हाइट हाउट ने इस पर दी प्रतिक्रिया
इस पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जनता के आदमी हैं, और वह इतिहास में किसी भी अन्य राष्ट्रपति की तुलना में रोजाना सबसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि उनकी प्रतिबद्धता अटूट है और वह इसे हर दिन साबित करते हैं.
पहले भी चर्चा में रहा है हाथ का जख्म
ट्रम्प की हथेलियों पर चोट के निशान चर्चा का विषय रहे हैं. पहले व्हाइट हाउस ने इसे बार-बार हाथ मिलाने और एस्पिरिन के उपयोग के कारण होने वाली मामूली जख्म बताया था. अब फिर से उसी हाथ पर पट्टी बंधी दिखाई देने के बाद ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर अटकले लगाए जाने लगे हैं.