ढाका के BRC यूनिवर्सिटी में एस्केलेटर अचानक हुआ बेकाबू, दहशत में दिखे छात्र, वीडियो वायरल

ढाका स्थित बीआरएसी विश्वविद्यालय में तकनीकी खराबी के कारण एस्केलेटर की रफ्तार अचानक तेज हो गई, जिससे उस पर सवार छात्र घबरा गए और अफरा-तफरी मच गई घटना का 16 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में छात्र संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते और नीचे पहुंचते ही जल्दी-जल्दी उतरते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे हैं, वहीं कई यूजर्स ने कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. फिलहाल विश्वविद्यालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

लोगों में दहशत का माहौल

यह घटना ढाका स्थित बीआरएसी विश्वविद्यालय की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही छात्र एस्केलेटर पर सवार होते हैं, कुछ ही पलों में उसकी स्पीड अचानक तेज हो जाती है. तेज रफ्तार के कारण छात्र खुद को संभालने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन डर और घबराहट के चलते एस्केलेटर पर अफरा-तफरी मच जाती है. वीडियो में छात्रों की चीख-पुकार साफ सुनाई देती है, जिससे वहां मौजूद अन्य लोगों में भी दहशत फैल जाती है.

जैसे ही एस्केलेटर नीचे वाली मंजिल पर पहुंचता है, छात्र घबराहट में तेजी से उससे उतरकर दूर भागते नजर आते हैं. आसपास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर सन्न रह जाते हैं. कुछ लोग मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ डर के मारे दूर हट जाते हैं. पूरे वीडियो में एस्केलेटर की तेज रफ्तार और उससे पैदा हुआ डर साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खतरनाक हो सकते थे.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

करीब 16 सेकंड का यह वीडियो विश्वविद्यालय के छात्र ताहमिद कमाल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. उन्होंने इसे मजाकिया अंदाज में 'किसी कारण से स्वर्ग की सीढ़ी' कैप्शन के साथ पोस्ट किया. हालांकि, वीडियो देखने वालों के लिए यह दृश्य मजेदार से ज्यादा डरावना लगा. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने इस घटना को हल्के-फुल्के अंदाज में लेते हुए इसे 'रोलरकोस्टर', 'मारियो का फास्ट मोड' और यहां तक कि 'फाइनल डेस्टिनेशन' तक कह दिया.

वहीं, बड़ी संख्या में लोगों ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए. यूजर्स का कहना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में ऐसी तकनीकी खराबी छात्रों की जान के लिए खतरा बन सकती है और समय रहते इसकी जांच और मरम्मत जरूरी है.

कैंपस सुरक्षा को लेकर बहस तेज

कई लोगों ने मांग की कि एस्केलेटर और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की नियमित सुरक्षा जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. लोगों का यह भी कहना है कि अगर उस वक्त कोई छात्र गिर जाता या संतुलन पूरी तरह खो देता, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

हालांकि, इस पूरी घटना को लेकर अब तक बीआरएसी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. न ही यह साफ किया गया है कि एस्केलेटर की खराबी की वजह क्या थी और आगे ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा उपाय किए जाएंगे. फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और कैंपस सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है.

