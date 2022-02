ASI ने कम कर लिया 50 KG वजन, IPS ने जज्बे को किया सलाम!

Transformation Journey: छत्तीसगढ़ पुलिस (Chhattisgarh Police) में तैनात एएसआई विभव तिवारी (ASI Vibhav Tiwari) ने सिर्फ 9 महीने में करीब 50 किलो वजन घटाकर एक मिसाल पेश की. ASI विभव तिवारी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं, जो मोटापे की समस्या झेल रहे हैं. एक आईपीएस अधिकारी (IPS Officer) ने एएसआई की इस वजन कम करने की कहानी (Weight Loss Story) को शेयर किया है.

आईपीएस अधिकारी का नाम दीपांशु काबरा (Dipanshu Kabra, IPS) है. वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने एक ट्वीट में बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात ASI विभव तिवारी ने अपनी मेहनत और लगन से करीब 50 किलो वजन घटाया है.

'वजन 150 किलो से 102 किलो कर दिखाया'

IPS दीपांशु काबरा ने अपने ट्वीट में लिखा- 'ASI विभव तिवारी ने, सिर्फ 9 महीने में अपना वजन 150 किलो से 102 किलो कर दिखाया. बेहतर फिटनेस कार्यकुशलता बढ़ाती है. बेहद सराहनीय एएसआई विभव. आपकी उपलब्धि बहुत से लोगों को हेल्थी और फिट जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी.'

रिपोर्ट के मुताबिक, कोरबा जिले में तैनात ASI विभव तिवारी ने खाने में नियंत्रण, व्यायाम, योगा और कड़ी मेहनत से अपने वजन को 48 किलो कम करने में सफलता हासिल की है. उनका वजन सिर्फ 9 महीने में 150 किलो से 102 किलो हो गया है. वो अब भी अपने वजन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं. उनकी कमर जो पहले 54 इंच की थी वो अब 42 इंच की हो गई है.

IPS दीपांशु काबरा ने उनकी जो तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है, उसमें एएसआई विभव के शरीर में आये परिवर्तन को देखा जा सकता है. कई यूजर्स ने भी एएसआई के वजन कम करने के प्रयासों की तारीफ की है.

यूजर्स ने कही ये बात

एएसआई की Weight Loss Journey पर एक यूजर ने लिखा- 'वाह, बहुत शानदार ट्रांसफोर्मेशन, ASI विभव तिवारी बधाई के पात्र हैं.' वहीं एक अन्य यूजर ने कहा- 'ऐसे ही लगन की आवश्यकता है.' कुछ यूजर्स ने तो उनसे फिटनेस टिप्स की भी डिमांड की जबकि कुछ लोगों ने कहा- 'यकीन नहीं होता.'

