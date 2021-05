चेन्नई रेलवे पुलिस का 'एन्जॉय एन्जामी' पर डांस, कोरोना पर जागरूकता का संदेश

केरल पुलिस के बाद अब चेन्नई रेलवे पुलिस ने देश के नागरिकों और रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की जागरूकता के लिए नृत्य का आयोजन किया है. इस नृत्य के माध्यम से चेन्नई रेलवे पुलिस ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग समझाया.

मुश्किल वक्त में भी कैसे सबको साहस रखना है, तसल्ली रखनी है, खुश रहना है, ये सब नृत्य के माध्यम से समझाने की कोशिश चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की रेलवे पुलिस द्वारा की गई. इस दौरान रेलवे की महिला पुलिस ने पूरी ड्रेस के साथ हाथों में दस्ताने हैं और मुंह पर मास्क लगाया हुआ था.

चेन्नई रेलवे पुलिस ने अभी काफी वायरल चल रहे गाने एन्जॉय एन्जामी (Enjoy Enjaami') पर भी डांस किया. इस गाने पर केरल पुलिस ने भी हाल ही में डांस किया था. यहां एन्जामी का मोटा माटी अर्थ 'मेरे प्रिय' शब्द से माना जा सकता है, इसका अर्थ होता है किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित करना जिसके प्रति दिल में सम्मान हो, प्यार हो. इस डांस का वीडियो देखने के लिए आप नीचे के ट्वीट पर भी क्लिक कर सकते हैं:-

Watch the enthralling performance by Chennai Railway Police at Chennai Central Railway station as a #COVID19 awareness program..



Giving tough competition to @TheKeralaPolice..😎😎 pic.twitter.com/AJCXyWWs6J