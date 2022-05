कैब ड्राइवर ने महिला पैसेंजर को कार से बाहर निकाला, घटना का वीडियो वायरल

एक कैब ड्राइवर ने अपनी कार में बैठने वाली सवारी को बाहर का रास्‍ता दिखा दिया. जैसे ही सवारी कार के अंदर बैठने वाली थी, उसने उन्‍हें बाहर निकलने को कह दिया. ये वीडियो पिछले सप्‍ताह का बताया गया है.

दरअसल, ये घटना अमेरिका में पेंसिलवेनिया में सामने आई. जिमी बोडे अमेरिका में लिफ्ट (Lyft) नाम की कंपनी में कैब चलाते हैं. उनकी कैब दो लोगों ने बुक की थी. महिला पैसेंजर ने ड्राइवर के साथ रंगभेद वाली टिप्‍पणी की, वहीं उनके साथी ने गालीगलौज की. महिला ने फोसिल्‍स लास्‍ट स्‍टैंड बार (Fossils Last Stand bar) के बाहर से कैब बुक की थी.

जो घटना हुई, वो बोडे की कार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में दिख रहा है, ये महिला बोडे से कहती है- आप तो गोरे व्‍यक्ति की तरह हैं? इस पर बोर्ड उनसे पूछने के अंदाज में कहते हैं, माफ कीजिएगा. इस पर महिला फिर से बोलती है- 'क्‍या बात है...आप तो नॉर्मल लोगों की तरह हैं,आप इंग्लिश भी बोल लेते हैं? ये बात कहते ही वह बोडे के कंधे पर हाथ रखती है.

इसके बाद बोडे गुस्‍सा हो जाते हैं और महिला से कहते हैं कि वो कार से उतर सकती हैं और उनकी राइड को कैंसिल करने जा रहे हैं.

फिर बोडे महिला से कहते हैं,' यह बिल्‍कुल भी ठीक नहीं है. अगर कोई गोरा नहीं होगा और इस सीट पर (ड्राइवर की सीट पर) बैठा होगा तो क्‍या कोई अंतर पैदा होगा?

यह सुनते ही महिला भी चौंक गई. बोडे ने दोबारा कहा कि वह इस राइड को कैंसिल करने जा रहे हैं. इस महिला के साथ एक और शख्‍स भी मौजूद था. जो दोनों की बातचीत को सुन रहा था. उसने भी ड्राइवर के साथ अभद्रता की, मारपीट की धमकी भी दी. इस शख्‍स ने बोडे को गाली भी दी.

If more people reacted to bigotry the way this Lyft driver did the world would be a better place for us all. I applaud this guy. — Rod (@Rodlong91) May 15, 2022

what a guy, I want to be like him — DrStraing🇺🇦🇾🇪🇵🇸 (@StraingDr) May 16, 2022