तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, भरभराकर गिरी बिल्डिंग, सड़क पर आ गया घर का सामान! VIDEO

कार की टक्कर से एक बिल्डिंग भरभराकर गिर गई. बिल्डिंग सड़क किनारे थी. कार इतनी रफ्तार से टकराई कि बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से धराशाई हो गया. चारों तरफ ईंटें बिखर गईं. अंदर रखा फर्नीचर सड़क पर आ गया और कार घर के अंदर घुस गई. हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. मामला ब्रिटेन के ग्रेटर मैनचेस्टर का है.

मेट्रो यूके के मुताबिक, बीती शाम एक तेज रफ्तार BMW कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक बिल्डिंग में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा.

बिल्डिंग की ईंटें सड़क पर बिखर गईं और उसके नीचे कार दब गई. बिल्डिंग गिरते ही घर के अंदर रखा सामान बाहर बिखर गया. मंजर दिल दहला देने वाला था.

सूचना मिलते ही घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस फोर्स पहुंच गई. उन्होंने कार की महिला ड्राइवर को रेस्क्यू कर लिया. बाद में महिला के नशे में होने की आशंका के चलते अरेस्ट कर लिया गया. खुशकिस्मती से महिला बिल्कुल सुरक्षित थी.

Greater Manchester Police have arrested a woman on suspicion of drink driving tonight after her car demolished a property in Ashton-under-Lyne, forcing local residents to evacuate. pic.twitter.com/guS72N8yej