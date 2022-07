VIRAL: 'जल्द समझ जाओगे...' कर्मचारी ने कहा Hey तो भड़का बॉस!

सोशल मीडिया पर एक कर्मचारी और बॉस की चैट वायरल हो रही है. कर्मचारी ने अपने बॉस को व्हाट्सअप पर Hey लिखा था. जिसपर बॉस भड़क गया और उसने कर्मचारी को नसीहत दे डाली. चैट सामने आने के बाद इसपर बहस छिड़ गई है. तमाम यूजर्स इस मसले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहीं कुछ ने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं.

दरअसल, कर्मचारी और बॉस के बीच हुई चैट का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया (Reddit) पर सामने आया है. चैट की शुरुआत में बॉस लिखता है- Hi श्रेयस, क्या अपने टेस्ट सबमिट कर दिया है? इसके जवाब में कर्मचारी ने लिखा- Hey, अभी नहीं.

कर्मचारी के Hey लिखते ही बॉस नाराज हो जाता है और उसे नसीहत देने लगता है. उसने लिखा- 'श्रेयस मेरा नाम संदीप है. कृपया Hey शब्द का प्रयोग ना करें. ये मेरे लिए ऑफेंसिव है. Hey के बजाय आप Hi का प्रयोग कर सकते हैं.' इसके अलावा बॉस यह भी लिखता है कि उसे Dude, Man, केवल Hello, Hi There आदि शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए.

बॉस को कर्मचारी का जवाब

बॉस को जवाब देते हुए कर्मचारी लिखता है- हमारी बातचीत ईमेल या LinkedIn पर नहीं हो रही थी. निजी व्हाट्सअप नंबर पर चैट होने की वजह से मैं कैजुअल बिहैव कर रहा था. पेशेवर होने के नाते मैं आहत होने वालों में से नहीं हूं.

वायरल चैट का स्क्रीनशॉट

इसपर बॉस ने कहा- व्हाट्सअप अब निजी नहीं रहा. ये बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है. मैं आप पर अपनी विचारधारा थोप नहीं रहा हूं. अगर आप इस बात को समझते हैं तो ठीक है. नहीं तो इसे देर-सबेर समझेंगे.

यूजर्स ने किया रिएक्ट

इस चैट पर कई यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. किसी ने बॉस को Rude बताया तो किसी ने उसे अकड़बाज कहा, जबकि कुछ लोगों ने बॉस को नस्लवादी करार दिया. एक ने बॉस को नसीहत दी कि वो अपने ईगो को कंट्रोल में रखे.

एक Reddit यूजर ने लिखा- Hey और Hi शब्द के ऊपर इतना विवाद करना बड़ा अजीब व्यवहार है. वहीं, दूसरे यूजर ने पूछा- आखिर ऐसे नियम-कायदे बनाए किसने?

अपनी आपबीती बताते हुए एक यूजर ने कहा कि मेरा बॉस भी इसी तरह था. उसे खुद को 'Sir' कहलवाना पसंद था. वह अपने सभी को कर्मचारियों को हरदम सूट और टाई में देखना चाहता था, जबकि ड्रेस कोड निर्धारित नहीं था. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि मैं भी एक बॉस हूं, लेकिन कभी अपने कर्मचारियों को Hi-Hey कहने के लिए नहीं टोका.