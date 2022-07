रेलवे कर्मचारी की रोबोट जैसी स्पीड! VIDEO देख दंग रह गए लोग

ट्रेन यात्रा के लिए काउंटर से टिकट खरीदना काफी मुश्किल होता है. लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है. खासकर त्योहारों के टाइम पर, जब रेल यात्रियों की भारी भीड़ होती है. हालांकि, यात्रियों की सहूलियत के लिए तमाम स्टेशनों पर Automatic Ticket Vending Machine (ATVMs) लगाई गई हैं, लेकिन अत्यधिक भीड़ होने पर इसमें भी दिक्कत आती है.

इस बीच टिकट वेडिंग मशीन पर तैनात एक कर्मचारी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जो 'रोबोट की रफ्तार' से यात्रियों को टिकट बनाकर दे रहा है. वीडियो को @mumbairailusers नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है.

वीडियो के कैप्शन में लिखा है- 'भारतीय रेलवे में कहीं... यह आदमी इतनी तेजी से 15 सेकेंड में 3 यात्रियों को टिकट दे रहा है.'

Somewhere in Indian Railways this guy is so fast giving tickets to 3 passengers in 15 seconds.