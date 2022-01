22 महीने के बच्चे ने कर डाली डेढ़ लाख की शॉपिंग, सच्चाई जान दंग रह गई मां!

एक 22 महीने के बच्चे ने अपनी मां के फोन से 2,000 डॉलर (करीब डेढ़ लाख रुपये) का सामान ऑनलाइन ऑर्डर (Toddler Online Order) कर दिया. जब ये सामान घर पहुंचा तो मां दंग रह गई. उसे यकीन नहीं हुआ कि आखिर बेटे ने कैसे शॉपिंग (Online Shopping) कर डाली. इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है, आइए जानते हैं...

दरअसल, ये मामला अमेरिका के न्यूजर्सी (New Jersey, US) का है. जहां रहने वाले एक भारतीय कपल (Indian Couple) मधु और प्रमोद कुमार ने अपने बेटे अयांश (Ayaansh) की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की है. मधु कहती हैं कि उन्हें अपने नए घर के लिए फर्नीचर लेना था. ऐसे में वो मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए Walmart वेबसाइट पर फर्नीचर (Furniture) आइटम सर्च कर रही थीं.

उन्होंने कई आइटम्स Online Shopping Site के कार्ट में ऐड करके रखे हुए थे. लेकिन एक दिन खेल-खेल में उनके बेटे अयांश ने मोबाइल से फर्नीचर ऑर्डर कर दिया. हालांकि, ये बात मधु को तब पता लगी जब उनके घर Walmart से फर्नीचर की डिलीवरी आने लगी. ऑर्डर किए हुए सामान की कीमत डेढ़ लाख रुपये के करीब थी.

मधु कुमार के अनुसार, शॉपिंग साइट पर Monmouth Junction स्थित उनके घर का एड्रेस बाय डिफॉल्ट सेट था. इसीलिए कुर्सी, स्टैंड जैसे फर्नीचर उनके घर पहुंचने लगे. हालांकि, जब उन्होंने अपना मोबाइल चेक किया तो माजरा समझ आ गया.

