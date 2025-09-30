scorecardresearch
 

प्लेन में महिला की चीख-पुकार, एयर होस्टेस ने बांधकर किया कंट्रोल, वीडियो वायरल

फ्लाइट के दौरान अचानक एक महिला जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगी. उसका व्यवहार इतना बेकाबू हो गया कि एयर होस्टेस को मजबूरी में उसे कुर्सी से बांधना पड़ा. अब इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है.

47 साल की इस महिला का नाम केटी जे. डिलोने है: (Photo:Insta/@TheSun)
एक फ्लाइट में पैसेंजर के बर्ताव का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक यात्री का रवैया इतना खराब था कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया. यह फ्लाइट शार्लोट से लास वेगास जा रही थी. अमेरिकन एयरलाइंस की इस उड़ान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला अचानक हिंसक हो गई. उसने चीख-चीखकर क्रू मेंबर्स को धमकाया, गालियां दीं और यहां तक कि फ्लाइट अटेंडेंट को लात भी मार दी. हालात काबू से बाहर होते देख यात्रियों और क्रू ने मिलकर उस महिला को डक्ट टेप और जिप टाई से सीट पर बांध दिया.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, 47 साल की इस महिला का नाम केटी जे. डिलोने है. यह घटना 16 सितंबर को हुई थी, जिसका वीडियो अब सामने आया है. उड़ान के दौरान उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि जब वह 11 साल की थी, तब उसने अपने पिता को मारने के लिए उनकी कॉफी में जहर मिला दिया था. इतना ही नहीं, उसने चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि अगर किसी को मारना हो तो कॉफी में जहर मिला दो, लेकिन ध्यान रखना कि वह एक्सपायर्ड न हो और भरपूर मात्रा में डालना.

गालियां और जान से मारने की धमकी

यात्रियों के सामने डिलोने लगातार चीखती रही. उसने क्रू को गाली देते हुए कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगी. इसके बाद उसने एक अटेंडेंट को दो बार लात मारी, जिससे वह नीचे गिर पड़ा. हालात काबू में करने का एक ही तरीका बचा था महिला को चलती फ्लाइट में पूरी तरह से बांध देना. इसके लिए डक्ट टेप और जिप टाई का इस्तेमाल किया गया और आखिरकार उसे सीट पर बांध दिया गया.

देखें वीडियो

 

FBI की एंट्री

फ्लाइट के लैंड होते ही लास वेगास एयरपोर्ट पर FBI ने महिला को गिरफ्तार कर लिया. उसे हेंडरसन डिटेंशन सेंटर भेजा गया. आरोप है कि उसने फ्लाइट क्रू पर हमला किया. अब उस पर लगे केस में 20 साल तक की जेल हो सकती है.

पुराना काला इतिहास

यह पहली बार नहीं है. कोर्ट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2005 में भी डिलोने को डोमेस्टिक वॉयलेंस के केस में पकड़ा गया था. उस समय उसने गुनाह कबूल किया था और उसे काउंसलिंग के आदेश दिए गए थे.

सोशल मीडिया पर चर्चा

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं. कोई कह रहा है कि इतनी खतरनाक महिला को उड़ान में बैठने कैसे दिया गया? तो कोई इसे अब तक की सबसे डरावनी फ्लाइट घटना बता रहा है.

