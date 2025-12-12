scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जनाब, अब हमें लोन नहीं मिलेगा…', धुरंधर हिट होते ही पाकिस्तान पर बने वीडियो वायरल

फिल्म धुरंधर की कामयाबी के साथ ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़े मीम्स और पोस्ट की भरमार हो गई है. इन्हीं में से एक पैरोडी भी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें मजाक में दिखाया गया है कि पाकिस्तान फिल्म से इसलिए नाराज है क्योंकि उसमें देश को जरूरत से ज्यादा अमीर दिखा दिया गया है. वीडियो में चुटकी लेते हुए कहा गया है कि इससे पाकिस्तान को लोन लेने में मुश्किल हो सकती है.

Advertisement
X
ये पैरोडी कंटेंट के लिए मशहूर पेज The Fauxy ने एक पोस्ट साझा किया (Photo Credit:AP and Movie stills)
ये पैरोडी कंटेंट के लिए मशहूर पेज The Fauxy ने एक पोस्ट साझा किया (Photo Credit:AP and Movie stills)

धुरंधर की कामयाबी के साथ सोशल मीडिया पर भी इसका बज लगातार बना हुआ है. कहीं लोग रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना के स्वैग पर फिदा नजर आ रहे हैं, तो कहीं फिल्म में ‘हकीकत से ज्यादा दिखाने’ को लेकर बहस जारी है. फिल्म को लेकर लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच की तकरार भी खूब देखने को मिल रही है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें मजाक के अंदाज में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को असल में धुरंधर से दिक्कत क्या है. ये क्लिप्स न सिर्फ बेहद मजेदार हैं बल्कि तेजी से इंटरनेट पर फैलते जा रहे हैं. इसके अलावा पाकिस्तान पर तंज कसते कुछ और वीडियो भी ट्रेंड करने लगे हैं. आइए देखते हैं, किन वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हलचल मचाई.

ऐसा ही एक वीडियो वायरल है जिसमें पाकिस्तान पर तंज कसा जा रहा है.वीडियो में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने फिल्म धुरंधर के मेकर्स के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में मानहानि का केस दायर कर दिया है. आरोप यह है कि फिल्म में पाकिस्तान को हकीकत से कहीं ज्यादा अमीर दिखाया गया है और इससे उसके अंतरराष्ट्रीय कर्ज लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Cynthia Ming murder case
हत्या के बाद पड़ोसी का खून पीते मिली थी महिला, कोर्ट ने सुनाई 50 साल की सजा 
Security guard viral YouTuber story
ऑफिस गार्ड के यूट्यूब पर निकले 3 लाख फॉलोअर्स... मिलियंस में हैं व्यूज 
London street
लंदन की गलियों के 'डर्टी' वीडियो का जाल... जिनमें फंसाए जा रहे हिंदुस्तानी-पाकिस्तानी! 
delhi-police-dhurandhar-rehman-dakait-video-shows-drug-consequences
ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में दिल्ली पुलिस संग आया 'रहमान डकैत'! बताया- नशे का सच 
France zero electricity prices
फ्रांस में अचानक इतनी ज्यादा हो गई बिजली... सरकार ने लोगों के लिए मुफ्त कर दी सप्लाई 
Advertisement

देखें वायरल वीडियो


वायरल मीम्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार के कुछ प्रतिनिधियों का दावा है कि फिल्म में दिखाया गया पाकिस्तान को फिल्म में ऐसा दिखाया गया है जैसे वह बहुत अमीर, राजनीति में स्थिर और दुनिया में असर रखने वाला देश हो. उनका कहना है कि यह छवि उन आर्थिक हालात से बिल्कुल उलट है, जिन्हें वे सालों से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सामने पेश करते आए हैं.

इसी वजह से वे आरोप लगा रहे हैं कि फिल्म उनकी ‘लोन लेने की एलिजिबिलिटी’ पर असर डाल सकती है और अंतरराष्ट्रीय मदद हासिल करने में मुश्किल खड़ी कर सकती है.

नाइट लाइफ तो बस तब ही दिखी थी...

ये पैरोडी कंटेंट के लिए मशहूर पेज The Fauxy ने एक पोस्ट साझा किया, जिसमें कहा गया-भारत ने फिल्म में पाकिस्तान को जानबूझकर अमीर दिखाया है.क्रीजर बाइक, शॉपिंग मॉल और नाइट क्लब के साथ.पाकिस्तान का सबसे महंगा बाइक मॉडल तो Honda CD 70 है. देश में न शॉपिंग मॉल हैं और न नाइट लाइफ. नाइट लाइफ तो बस तब दिखी थी जब भारत ने नूर खान बेस पर हमला किया था.

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे फर्जी बयान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यह कहते दिखाया गया कि मोदी हमसे जलते हैं कि हमें लोन मिलता है, इसलिए फिल्म में हमें अमीर दिखा दिया. दुनिया ने हमें शादी में चाउमीन के लिए लड़ते हुए भी देखा है.

Advertisement

धुरंधर की कमाई में हिस्सा भी मांग लिया?

अजीबोगरीब दावों का दौर यहां भी नहीं रुकता. वायरल पोस्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अब धुरंधर की बॉक्स ऑफिस कमाई में भी हिस्सा मांग रहा है, क्योंकि फिल्म में देश का नाम और लोकेशन इस्तेमाल की गई है.

चंडीगढ़ से ताल्लुक रखने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन और क्रिएटर संचित पुलानी ने धुरंधर फिल्म पर पाकिस्तानियों की प्रतिक्रियाओं को लेकर एक मजेदार वीडियो बनाया है. इस वीडियो में उन्होंने पाकिस्तानी दर्शकों के नजरिए से दिखाया है कि फिल्म में कौन-कौन सी बातें उन्हें 'झूठी' या बढ़ा-चढ़ाकर पेश की हुई लगती हैं.

देखें ये भी वीडियो

 


इस वीडियो पर इंटरनेट पर खूब कमेंट आए. एक यूजर ने लिखा कि धुरंधर देखते समय उन्हें भी यह बात खटकी थी कि फिल्म में पाकिस्तान को इतना अमीर क्यों दिखाया गया. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा कि पाकिस्तान वाले भी मन ही मन खुश ही होंगे कि कम से कम फिल्म में उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हुए तो दिखाया गया, वरना असल में उन्हें डेमोक्रेसी का मतलब तक नहीं पता.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement