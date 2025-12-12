'जनाब, अब हमें लोन नहीं मिलेगा…', धुरंधर हिट होते ही पाकिस्तान पर बने वीडियो वायरल

धुरंधर की कामयाबी के साथ सोशल मीडिया पर भी इसका बज लगातार बना हुआ है. कहीं लोग रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना के स्वैग पर फिदा नजर आ रहे हैं, तो कहीं फिल्म में ‘हकीकत से ज्यादा दिखाने’ को लेकर बहस जारी है. फिल्म को लेकर लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच की तकरार भी खूब देखने को मिल रही है.
इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें मजाक के अंदाज में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को असल में धुरंधर से दिक्कत क्या है. ये क्लिप्स न सिर्फ बेहद मजेदार हैं बल्कि तेजी से इंटरनेट पर फैलते जा रहे हैं. इसके अलावा पाकिस्तान पर तंज कसते कुछ और वीडियो भी ट्रेंड करने लगे हैं. आइए देखते हैं, किन वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हलचल मचाई.
ऐसा ही एक वीडियो वायरल है जिसमें पाकिस्तान पर तंज कसा जा रहा है.वीडियो में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने फिल्म धुरंधर के मेकर्स के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में मानहानि का केस दायर कर दिया है. आरोप यह है कि फिल्म में पाकिस्तान को हकीकत से कहीं ज्यादा अमीर दिखाया गया है और इससे उसके अंतरराष्ट्रीय कर्ज लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.
देखें वायरल वीडियो
वायरल मीम्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार के कुछ प्रतिनिधियों का दावा है कि फिल्म में दिखाया गया पाकिस्तान को फिल्म में ऐसा दिखाया गया है जैसे वह बहुत अमीर, राजनीति में स्थिर और दुनिया में असर रखने वाला देश हो. उनका कहना है कि यह छवि उन आर्थिक हालात से बिल्कुल उलट है, जिन्हें वे सालों से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सामने पेश करते आए हैं.
इसी वजह से वे आरोप लगा रहे हैं कि फिल्म उनकी ‘लोन लेने की एलिजिबिलिटी’ पर असर डाल सकती है और अंतरराष्ट्रीय मदद हासिल करने में मुश्किल खड़ी कर सकती है.
नाइट लाइफ तो बस तब ही दिखी थी...
ये पैरोडी कंटेंट के लिए मशहूर पेज The Fauxy ने एक पोस्ट साझा किया, जिसमें कहा गया-भारत ने फिल्म में पाकिस्तान को जानबूझकर अमीर दिखाया है.क्रीजर बाइक, शॉपिंग मॉल और नाइट क्लब के साथ.पाकिस्तान का सबसे महंगा बाइक मॉडल तो Honda CD 70 है. देश में न शॉपिंग मॉल हैं और न नाइट लाइफ. नाइट लाइफ तो बस तब दिखी थी जब भारत ने नूर खान बेस पर हमला किया था.
सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे फर्जी बयान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यह कहते दिखाया गया कि मोदी हमसे जलते हैं कि हमें लोन मिलता है, इसलिए फिल्म में हमें अमीर दिखा दिया. दुनिया ने हमें शादी में चाउमीन के लिए लड़ते हुए भी देखा है.
धुरंधर की कमाई में हिस्सा भी मांग लिया?
अजीबोगरीब दावों का दौर यहां भी नहीं रुकता. वायरल पोस्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अब धुरंधर की बॉक्स ऑफिस कमाई में भी हिस्सा मांग रहा है, क्योंकि फिल्म में देश का नाम और लोकेशन इस्तेमाल की गई है.
चंडीगढ़ से ताल्लुक रखने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन और क्रिएटर संचित पुलानी ने धुरंधर फिल्म पर पाकिस्तानियों की प्रतिक्रियाओं को लेकर एक मजेदार वीडियो बनाया है. इस वीडियो में उन्होंने पाकिस्तानी दर्शकों के नजरिए से दिखाया है कि फिल्म में कौन-कौन सी बातें उन्हें 'झूठी' या बढ़ा-चढ़ाकर पेश की हुई लगती हैं.
देखें ये भी वीडियो
इस वीडियो पर इंटरनेट पर खूब कमेंट आए. एक यूजर ने लिखा कि धुरंधर देखते समय उन्हें भी यह बात खटकी थी कि फिल्म में पाकिस्तान को इतना अमीर क्यों दिखाया गया. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा कि पाकिस्तान वाले भी मन ही मन खुश ही होंगे कि कम से कम फिल्म में उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हुए तो दिखाया गया, वरना असल में उन्हें डेमोक्रेसी का मतलब तक नहीं पता.