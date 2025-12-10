मुंबई की पाव भाजी, अमृतसर का कुलचा...भारत के स्वाद का दुनिया भर में डंका

भारत के खाने में जो जायका और जो जादू है, उसकी टक्कर पूरी दुनिया में कोई नहीं ले सकता. हम भारतीय स्वाद के मामले में किसी से कम नहीं है. जरा महसूस कीजिए, जब किसी गली से गुजरते हुए आपको गरम कचौड़ी की महक आती है, या जब मसाले धीमी आंच पर भुनते हैं और उसकी खुशबू हवा में घुल जाती है, तो दिल खुश हो जाता है. यही तो हमारे खाने की पहचान है. अक्सर जब हम भारत के बेस्ट खाने वाले शहरों की बात करते हैं, तो दिमाग में दिल्ली, लखनऊ या हैदराबाद के नाम आते हैं.

लेकिन इस बार कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है. एक भारतीय शहर ने इन तमाम महारथियों को पछाड़ते हुए, सीधे दुनिया की टॉप 5 बेस्ट फूड सिटी में अपनी जगह पक्की कर ली है और वो शहर कोई और नहीं, बल्कि 'मायानगरी' मुंबई है. दुनिया की सबसे बड़ी फूड रैंकिंग ने यह साबित कर दिया है कि मुंबई का वड़ा पाव, पाव भाजी, और भेलपूरी किसी भी इंटरनेशनल डिश से कम नहीं है. ये दिखाता है कि हमारे गली-नुक्कड़ का देसी स्वाद अब ग्लोबल मंच पर राज कर रहा है.

मुंबई का जलवा: दुनिया में 5वें नंबर पर 'सपनों का शहर'

टेस्ट एटलस नाम की एक ग्लोबल वेबसाइट हर साल दुनिया के बेहतरीन खाने और बेस्ट शहरों की लिस्ट निकालती है. इस साल भी उन्होंने यह रैंकिंग बहुत बड़ी स्टडी के बाद तैयार की है, जिसके लिए 16,000 से भी ज्यादा डिशों पर लोगों ने करीब 5.9 लाख रेटिंग दीं. यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है. टेस्ट एटलस ने अपनी साल 2026 की '100 सर्वश्रेष्ठ फ़ूड सिटी' की लिस्ट जारी की, इस लिस्ट में मुंबई ने बड़ा धमाका किया है और पिछली बार की तरह 5वां स्थान हासिल किया है.

सोचिए, जब पूरी दुनिया के बड़े-बड़े शहरों के खाने को परखा गया, तब मुंबई की पाव भाजी, कुरकुरी भेल पूरी और अपना आइकॉनिक वड़ा पाव ने सबको पछाड़ दिया.

हालांकि मुंबई अकेला नहीं है जिसने भारत का नाम ऊंचा किया है. इस ग्लोबल लिस्ट में पांच और भारतीय शहरों ने भी जगह बनाई है. अमृतसर ने 48वां, नई दिल्ली ने 53वां और हैदराबाद ने 54वां स्थान हासिल किया है. इसके अलावा, कोलकाता (73वां) और चेन्नई (93वां) भी इस रेस में पीछे नहीं रहे. इस लिस्ट के टॉप पर हमेशा की तरह इटली का दबदबा रहा,जहां नेपल्स पहले नंबर पर है. लेकिन मुंबई का टॉप 5 में आना दिखाता है कि हमारे स्ट्रीट फूड की पहुंच अब सीधे ग्लोबल स्टेज तक है.

अमृतसरी कुलचा ने मारी बाजी (Photo: Getty)

टॉप 100 डिश में चार भारतीय व्यंजन

अगर आपको लगता है कि सिर्फ शहरों की रैंकिंग मायने रखती है, तो आप गलत हैं. टेस्ट एटलस ने दुनिया के '100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजन' (डिश) की भी लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के चार डिशों ने जगह बनाई है और इस बार बाजी मारी है शानदार अमृतसरी कुलचा ने, जिसने 17वां स्थान हासिल किया है. घी में डूबी, कुरकुरी और चटपटी ये रोटी अमृतसर में सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक स्वाद भरा अनुभव है. इसके अलावा, सबका पसंदीदा मुर्ग मखनी (बटर चिकन) 66वें नंबर पर, हमेशा से लाजवाब रहने वाली हैदराबादी बिरयानी 72वें नंबर पर (इसे चावल की बेस्ट डिश में भी 10वां स्थान मिला), और आरामदायक शाही पनीर 85वें नंबर पर रहा. यानी, पूरी दुनिया ने माना है कि हमारे मसालों का तड़का वाकई कमाल का है.

क्षेत्रीय खाने ने भी बनाया रिकॉर्ड

ये तो हुई शहरों और डिश की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे क्षेत्रों के खाने ने भी ग्लोबल पहचान बनाई है. दरअसल, चार भारतीय क्षेत्रों ने भी दुनिया के '100 सर्वश्रेष्ठ खाद्य क्षेत्रों' की लिस्ट में जगह बनाई है. इस लिस्ट में 40वां स्थान के साथ सबसे आगे है दक्षिण भारत, जिसके मसाला डोसा, हैदराबादी बिरयानी और नेथिली फ्राई ने सबको दीवाना बना दिया. इसके बाद, पश्चिम बंगाल 73वें नंबर पर, महाराष्ट्र 76वें नंबर पर और केरल 97वें नंबर पर रहा. भले ही केरल को साउथ इंडिया का हिस्सा माना जाता है, लेकिन फूड गाइड ने उसके खास व्यंजनों को अलग पहचान दी है. जो यह दिखाता है कि भारत में हर कोने का अपना एक यूनिक स्वाद है, जिसे दुनिया अब पहचान रही है.

दक्षिण भारतीय डिशों ने बनाई खास पहचान (Photo: Getty)

भारत का व्यंजन 13वें नंबर पर, पीछे छूटे कई देश

जब हम बात 'ओवरऑल इंडियन क्यूजीन' की करते हैं, तो भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमाई है. भारतीय खाना दुनिया के टॉप 100 में अपनी जगह बनाए हुए है और इस साल यह 13वें स्थान पर रहा. हालांकि, यह पिछले साल के 12वें स्थान से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन फिर भी हमने पेरू, पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है. टेस्ट एटलस ने इस साल बटर गार्लिक नान, अमृतसरी कुलचा, तंदूरी चिकन और कोरमा को 'ज़रूर चखने लायक' भारतीय व्यंजनों में शामिल किया है.

देसी खाना अब ग्लोबल स्टार

इन सारी रैंकिंग्स से एक बात तो साफ है कि भारतीय खाना अब सिर्फ हमारे घर या शहरों तक ही सीमित नहीं रहा. सड़क किनारे मिलने वाला वड़ा पाव हो या धीमी आंच पर पकती बिरयानी, हमारे खाने ने अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है. यही वजह है कि हमारे पारंपरिक व्यंजन अब ग्लोबल स्टार बन चुके हैं. मसालों का तड़का और पीढ़ियों से चली आ रही रेसिपी का जादू अब दुनिया भर में छा रहा है. इसलिए अगली बार जब आप मुंबई या अमृतसर में कुछ खाएं, तो याद रखिए कि आप सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप 5 फूड कल्चर का हिस्सा हैं.

