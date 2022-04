Petrol कार में डीजल डालने पर चलेगी गाड़ी? अगर कभी हो जाए तो तुरंत करें ये काम

What if I put Diesel in Petrol Car: क्या आपने कभी पेट्रोल कार को डीजल पर चलाया है? यह सवाल मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन इंटरनेट पर इस सवाल का जवाब लाखों लोग तलाश रहे हैं. लोग जानना चाहते हैं कि अगर पेट्रोल कार को डीजल पर चलाएंगे, तो क्या होगा. आइए जानते हैं इसका जवाब.

