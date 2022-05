Android 13 Beta: किन स्मार्टफोन को मिलेगा अपडेट? जानिए डाउनलोड करने का आसान तरीका

Google I/O 2022 में Android 13 इंट्रोड्यूश कर दिया गया है और इसके साथ ही इसका बीटा वर्जन डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गया है. अगर आप एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन ट्राई करना चाहते हैं, तो Android 13 Beta वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं.

हालांकि, यह अभी स्टेबल वर्जन में नहीं है, इसलिए आपको कई बग्स का सामना करना पड़ सकता है. लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 बीटा डाउनलोड करने के लिए आपको अपने Pixel स्मार्टफोन को एंड्रॉयड बीटा प्रोग्राम में एनरोल करना होगा.

अगर आपके पास पिक्सल फोन नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. एंड्रॉयड 13 बीटा को आप वनप्लस, वीवो, रियलमी और दूसरे ब्रांड्स के हैंडसेट पर भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे.

किन स्मार्टफोन में मिलेगा फिलहाल अपडेट?

ज्यादातर पिक्सल स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन के लिए एजिलिबल हैं. Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 और Pixel 6 Pro में आप Android 13 बीटा को ट्राई कर सकेंगे.

इसके अलावा OnePlus 10 Pro, Asus Zenfone 8, Lenovo P12 Pro, Nokia X20, Oppo Find N, Oppo Find X5 Pro, Realme GT 2 Pro, Vivo X80 Pro, Xiaomi 12 सीरीज और Tecno Camon 19 Pro में एंड्रॉयड 13 का अपडेट मिलेगा.

पिक्सल फोन में कैसे करें इंस्टॉल?

सबसे पहले आपको गूगल एंड्रॉयड 13 बीटा प्रोग्राम के आधिकारिक पेज पर जाना होगा.

इसके बाद आपको अपने गूगल अकाउंट के जरिए लॉगइन करना होगा.

अब आपको यहां पर व्यू योर एलिजिबल डिवाइस बटन पर क्लिक करना होगा, जो स्क्रीन के टॉप पर नजर आ रहा होगा.

अगर आपका डिवाइस एजिलिबल होगा, तो आपको Opt In का बटन नजर आएगा. यहां आपको क्लिक करना होगा.

अब आपको बीटा प्रोग्राम चुनना होगा. गूगल आपको दो ऑप्शन- एंड्रॉयड 12 और एंड्रॉयड 13 बीटा देगा, जिसमें से आपको एक चुनना होगा.

एंड्रॉयड 13 बीटा प्रोग्राम चुनने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ना होगा. इसके बाद आपको नीचे आकर I agree to the terms of the beta program के बॉक्स पर क्लिक करना होगा.

अब आखिर में आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक करना होगा. इस तरह से आप बीटा प्रोग्राम के लिए अपने डिवाइस को एनरोल कर सकते हैं.

प्रॉसेस पूरा होने के बाद आपको एक OTA अपडेट मिलेगा. इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना स्मार्टफोन रिबूट करना होगा. इसके बाद आपको एंड्रॉयड 13 बीटा वर्जन अपने डिवाइस पर मिलेगा.

दूसरे ब्रांड के यूजर्स अपनाएं यह तरीका

अगर आप पिक्सल के अलवा किसी दूसरे ब्रांड का डिवाइस यूज कर रहे हैं और एंड्रॉयड 13 बीटा डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको developer.android.com/about/versions/13/devices पर जाना होगा. अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में नजर आ रहा है, तो Get the Beta पर क्लिक करना होगा.