किसने हैक किए UP CMO, IMD और UGC के Twitter अकाउंट्स? क्या है NFT कनेक्शन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय, मौसम विज्ञान विभाग और अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है. पिछले दो दिनों में यह तीसरा बड़ा और सरकारी अकाउंट है, जिसके हैक किया गया है. हैकर्स के निशाने पर सरकारी ट्विटर अकाउंट्स क्यों हैं यह तो अभी साफ नहीं है. इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तीनों अकाउंट हैंकिंग में एक चीज कॉमन है. वह है NFT. इन सभी अकाउंट्स से हैकर्स ने एनएफटी से जुड़ी चीजें शेयर की हैं.

UP CMO का Twitter अकाउंट हुआ हैक

यानी इन ट्विटर अकाउंट्स को हैक करने वालों का NFT से कोई न कोई संबंध है. शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था. हैकर्स ने UP CMO के आधिकारिक हैंडल से 'How to turn your BAYC/MAYC animated on Twitter' का टूटोरियल पोस्ट किया था और प्रोफाइल फोटो भी चेंज कर दिया था. हैकर्स से जो प्रोफाइल फोटो लगाई थी, वह Bored Ape Yacht Club NFT जैसी थी.

IMD का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक

वहीं IMD यानी मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) का ट्विटर अकाउंट भी 9 अप्रैल को हैक हुआ था. ट्विटर अकाउंट को हैक करते हुए हैकर्स ने लिखा था, 'Beanz ऑफिशियल कलेक्शन लाइव होने के जश्न में हम दो घंटे के लिए सभी एक्टिव NFT ट्रेडर्स के लिए एयरड्रॉप ओपन कर रहे हैं.' यानी यह मामला भी NFT से जुड़ा हुआ था.

UGC भी हुआ प्रभावित

इस तरह से UGC के ट्विटर हैंडल पर भी हैकर्स ने NFT से जुड़ी चीजें पोस्ट की थी. इस अकाउंट पर भी IMD की तरह Beanz कलेक्शन लाइव होनी वाली डिटेल्स पोस्ट की गई थी. यानी यह काम भी उन्हीं हैकर्स का हो सकता है, जिन्होंने IMD के हैंडल को हैक किया था.

इन सभी मामलों में फिलहाल जांच चल रही है और अभी तक किसी ग्रुप या हैकर का नाम सामने नहीं आया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक होने के 30 मिनट बाद रिकवर कर लिया गया. शनिवार को सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच साइबर एक्सपर्ट्स कर रहे हैं.

पहले भी हुआ है कुछ ऐसा?

बता दें कि साल 2020 की जुलाई में भी ऐसा एक मामला सामने आया था, जब दुनियाभर के कई नामचीन लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक हुए थे. उस वक्त Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Apple समेत कई ट्विटर अकाउंट हैक हुए थे और उनसे Bitcoin के बारे में ट्वीट किया गया था. उस वक्त हैकर्स ने नामचीन लोगों के अकाउंट्स को हैक करने के लिए ट्विटर के इंटरनल टूल का इस्तेमाल किया था.

NFT क्या है?

NFT यानी नॉन फंजीबल टोकन एक तरह का डिजिटल एसेट होता है. कोई भी ऐसी चीज जिसे डिजिटल रूप में बदला जा सकता है, वह NFT हो सकती है. यह भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है. आप इसे डिजिटल संपत्ति समझ सकते हैं. मसलन कोई ड्रॉइंग, तस्वीर, वीडियो, जीआईएफ, सॉन्ग या सेल्फी भी NFT हो सकती है. ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट भी NFT के तौर पर बिक चुका है. हाल में ही इस ट्वीट की एनएफटी को रिसेल के लिए लिस्ट किया गया है.