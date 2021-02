Clubhouse जैसा Twitter का Spaces फीचर अब भारत में भी लाइव

माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter ने पिछले साल के आखिर में ऑडियो बेस्ड फीचर Spaces लॉन्च किया था. अगर आपने हाल ही में पॉपुलर हुए Clubhouse ऐप का नाम सुना है तो ये वैसा ही फीचर है.

Clubhouse दरअसल एक ऑडियो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग ऐप जहां रूम बना कर लोग आपस में बातें करते हैं. अलग अलग Clubs को आप फॉलो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और टॉपिक के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं. हालांकि ये ऐप इन्वाइट बेस्ड है, यानी आप रजिस्टर तो कर सकते हैं, लेकिन इसे यूज करने के लिए इंतजार करना होगा.

बहरहाल बात करते हैं अब Twitter के ऑडियो बेस्ड फीचर Spaces की. अब ये फीचर भारत में चुनिंदा यूजर्स को दिया जा रहा है और ये फिलहाल iOS यूजर्स के लिए ही है. मैने इस फीचर को यूज किया है और ये काफी हद तक Clubhouse से मिलता जुलता है.

ये फीचर अगर आपके iOS ऐप पर भी उपलब्ध है तो आप कंपोज ट्वीट पर लॉन्ग प्रेस करना है और यहां आपको Spaces का आइकॉन दिखेगा. यहां से आप 10 लोगों को स्पीकर के तौर पर इन्वाइट कर सकते हैं.

#Clubhouse effect: @Twitter Space is now available in India. pic.twitter.com/3QBtM7T3Df