ऐसा दिखेगा Twitter का नया Super Follow फीचर्स, कमा सकेंगे पैसे

माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter एक नए फीचर Super Follow पर काम कर रहा है. Follow के बारे में तो आप जानते ही हैं. एक दूसरे को ट्विटर पर लोग फॉलो करते हैं ताकि उनके ट्वीट्स वॉल पर दिखते रहे. Follow का एडवांस्ड वर्जन Super Follow होगा.

Super Follow के तहत यूजर्स कुछ पैसे भी कमा सकेंगे. यानी Super Follow करने के बाद उन्हें एक्स्क्लूसिव कंटेंट का ऐक्सेस दिया जाएगा. इसके लिए यूजर्स अपने फॉलोअर्स से पैसे मांग सकेंगे. यानी एडिशनल कंटेंट देखने के लिए उनके फॉलोअर्स को पैसे देने होंगे.

आप कन्फ्यूज न हों, क्योंकि अभी फॉलो का सिस्टम जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा. सुपर फॉलो का ये कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ट्वीट के लिए होगा. इस फीचर के आने के बाद किसी भी टॉपिक के आधार पर लोग किसी ट्विटर हैंडल को सुपर फॉलो करके एक्स्ट्रा कंटेंट का ऐक्सेस पा सकेंगे.

यहां क्लिक करके आप Super Follow फीचर के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं...

बहरहाल, अब ये जान लीजिए की Super Follow फीचर कैसा दिखेगा. टिप्स्टर Jane manchun wong ने कुछ स्क्रीनशॉट्स ट्वीट किए हैं. यहां कहा गया है कि कंपनी Super Follow पर काम कर रही है जो जाहिर है, कंपनी ने इसके बारे में ऑफिशियल ऐलान भी किया था.

Twitter is working on the “Super Follow” button,



as a small circular button , or a big “Super Follow” one



p.s. that cash button is for tipping: https://t.co/A6Q6TiA1ku



Twitter is also making their color scheme more monochrome, and is also using their new “Chirp” font https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/jb3Y9o4Yct