Tech Wrap: Elon Musk को लेकर हुए इस खुलासे से बढ़ गई टेक वर्ल्ड की गर्मी, जानें दूसरी खबरें

Twitter खरीदना चाहते हैं Elon Musk, कंपनी को दिया इतने अरब रुपये का ऑफर

Tesla CEO Elon Musk ने हाल ही में Twitter में लगभग 9 परसेंट की हिस्सेदारी ली थी. अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार ये माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट Twitter को खरीदना चाहते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि एलॉन मस्क ने Twitter Inc को खरीदने के लिए कंपनी को एक ऑफर दिया है. Elon Musk ने कहा है ट्विटर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और वो इसे अनलॉक करना चाहते हैं. Elon Musk ने इसके लिए कंपनी को लगभग 41 बिलियन डॉलर (लगभग 3120.00 अरब रुपये) का ऑफर दिया है.

Apple के इस फीचर की वजह से Facebook को इतने लाख करोड़ रुपये का नुकसान! YouTube को भी घाटा

Apple के App Tracking Transparency फीचर से साल 2022 में कई टेक कंपनियों को 16 बिलियन डॉलर (लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है. इसमें Snap, Facebook, Twitter और YouTube जैसी कंपनियां शामिल हैं. Apple ने पिछले साल App Tracking Transparency फीचर को जारी किया था.

फूट गया NFT का गुब्बारा? करोड़ों में खरीदा था Jack Dorsey का ट्वीट, अभी महज कुछ हजार ही मिल रहे

पिछले साल क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर Sina Estavi ने ट्विटर के को-फाउंडर Jack Dorsey के पहले ट्वीट का NFT 2.9 मिलियन डॉलर में खरीदा था. इसे NFT को Sina Estavi ने 7 दिन तक ऑक्शन में रखा. इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि वो इस बोली से मिलने वाले 50 मिलियन डॉलर का आधा डोनेट कर देंगे. लेकिन, उन्हें तब झटका लगा जब सबसे ज्यादा जो बोली लगाई गई थी वो 280 डॉलर (लगभग 21,000 रुपये) थी.

Apple के फोटोग्राफी चैलेंज का विनर बना ये भारतीय, फोटो देख रह जाएंगे दंग

Apple ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित इंजीनियर को इनाम दिया है. उन्होंने Apple के Shot on iPhone मैक्रो फोटोग्राफी चैलेंज को जीता है. वो Apple के Shot on iPhone मैक्रो फोटोग्राफी चैलेंज के टॉप टेन में जगह बनाने में कामयाब रहे. Apple ने Shot on iPhone मैक्रो फोटोग्राफी चैलेंज के लिए 25 जनवरी 2022 से एंट्री को एक्सपेप्ट करना शुरू कर दिया था. इसमें 16 फरवरी 2022 तक एंट्री एक्सेप्ट कर दिया था. इस चैलेंज में कोल्हापुर के Prajwal Chougule ने 9 और विनर्स के साथ अपनी जगह बनाई.

गर्मियों में खाना चाहते हैं आम? इन टॉप वेबसाइट्स और ऐप्स से ऑनलाइन करें ऑर्डर

गर्मी आ चुकी है. गर्मी के साथ शुरू हो जाता है आम का सीजन. ऐसे में जब चीजें ऑनलाइन हो रही है तो आम को भी ऑनलाइन बेचा जा रहा है. भारत में कई वेबसाइट्स और ऐप्स आम को ऑनलाइन बेच रहे हैं. जहां से आप अपने लिए आम ऑर्डर कर सकते हैं. अगर आप के एरिया में BigBasket की सर्विस उपलब्ध है तो ये आम खरीदने के लिए काफी बढ़िया ऑनलाइन स्टोर है. BigBasket ग्रोसरी आइटम्स को सेल करता है. यहां पर आप कई तरह के आम भी खरीद सकते हैं.