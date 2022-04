Apple के इस फीचर की वजह से Facebook को इतने लाख करोड़ रुपये का नुकसान! YouTube को भी घाटा

Smartphone की जरूरत आज काफी ज्यादा बढ़ गई है. पिछले कुछ सालों में इसमें कई फीचर्स को ऐड किया गया है. इससे फोन पर यूजर्स ज्यादा डिपेंड हो गए हैं. यूजर्स इस पर कई प्राइवेट डेटा को भी स्टोर करते हैं. हालांकि, कई ऐप्स यूजर्स को ट्रैक भी करते हैं. इससे बचने के लिए Apple ने पिछले साल App Tracking Transparency फीचर को जारी किया था.

ये फीचर iOS 14.5 के साथ जारी किया गया था. ये एक शील्ड की तरह काम करता है. ये डेवलपर्स को वेबसाइट्स और ऐप्स के जरिए यूजर्स को ट्रैक करने से रोकता है.

इस फीचर से जब यूजर्स ट्रैकिंग को बंद कर देते हैं तो एडवरटाइजिंग के लिए यूजर्स का प्रोफाइल बनाना मुश्किल हो जाता है. इस ऐप ट्रैकिंग क्रेकडाउन की वजह से बड़ी-बड़ी कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान का अनुमान लगाया गया है.

Lotame की एक रिपोर्ट के अनुसार, Apple के App Tracking Transparency फीचर से साल 2022 में कई टेक कंपनियों को 16 बिलियन डॉलर (लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है. इसमें Snap, Facebook, Twitter और YouTube जैसी कंपनियां शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:- चीनी गेम की बंपर कमाई, PUBG Mobile को छोड़ा पीछे, एक महीने में आया लगभग 2076 करोड़ रुपये का रेवेन्यू

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका सबसे ज्यादा असर Facebook पर पड़ा है. अनुमान के अनुसार फेसबुक को 12.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. इसके बाद YouTube का नंबर आता है. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इससे यूट्यूब को लगभग 2.1 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है.

आपको बता दें ऐपल का ये ऐप ट्रैकिंग फीचर आपतको तब दिखा होगा जब आपने Facebook ऐप को ओपन किया होगा. इसमें एक प्रांप्ट आता है जिसमें यूजर्स से पूछा जाता है कि वो ऐप दूसरे ऐप और सर्विस पर ट्रैक करना चाहता है. इसके लिए यूजर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं जिसमें वो Ask App not to Track या Allow के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं.