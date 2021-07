Tech Wrap: यहां जानें शुक्रवार की 5 बड़ी खबरें, ऐसा रहा टेक जगत का हाल

यहां जानें दिनभर क्या रहा टेक जगत का हाल. हम यहां आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया की 5 बड़ी खबरें दे रहे हैं, नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं हमारी पूरी खबर...

गेमर्स के लिए खुशखबरी! ऐसे फ्री मिल सकती है तीन महीने की YouTube प्रीमियम मेंबरशिप

अगर आप भी गेमर हैं और Pokemon Go गेम खेलते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. Pokemon Go पांचवीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है. इसके डेवेलपर Niantic ने Pokemon Go Fest 2021 की घोषणा की है. इसकी शुरूआत 17 जुलाई से होगी.

Xiaomi की 7वीं सालगिरह, 12 जुलाई से शुरू होगी Mi एनिवर्सरी सेल, मिलेंगे ढेरों ऑफर्स

स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi भारत में Mi एनिवर्सरी सेल का आयोजन करने जा रही है. इसकी शुरुआत 12 जुलाई से होगी और ये सेल 16 जुलाई तक जारी रहेगी. दरअसल कंपनी इस सेल का आयोजन कंपनी अपनी 7वीं सालगिरह के मौके पर करने जा रही है.

PUBG New State का लॉन्च टीजर जारी, iOS यूजर्स इस महीने से कर सकेंगे प्री-रजिस्ट्रेशन

Krafton का लेटेस्ट बैटल रॉयल गेम PUBG: New State जल्द लॉन्च होने वाला है. Krafton ने PUBG New State के लॉन्च टीजर को जारी किया है. PUBG New State पबजी मोबाइल का ही एडवांस वर्जन है. भारत में आईओएस यूजर्स गेमिंग सीजन को काफी मिस कर रहे हैं. Battlegrounds Mobile India को अभी तक iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं करवाया गया है. लेकिन PUBG New State आईओएस यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा.

Zomato दे रहा है 3 लाख रुपये कमाने का मौका, करना होगा ये काम, जानें क्या है पूरा माजरा

Zomato लोगों को पैसे कमाने का अवसर दे रहा है. Zomato ये पैसे कमाने का अवसर एथिकल हैकर्स को दे रहा है. ये पैसे उन्हें दिए जाएंगे जो Zomato की वेबसाइट या ऐप में खामी या बग खोजेंगे. Zomato ने कहा है सिक्योरिटी टीम डिसाइस करेगी खामी कंपनी के लिए कितना खतरनाक है. इसके आधार पर पैसे दिए जाएंगे.

Amazon Prime Day सेल में iPhones समेत इन स्मार्टफोन पर बंपर डिस्काउंट

Amazon ने Prime Day sale की घोषणा कर दी है. ये सेल 26 जुलाई से शुरू होगी और 27 जुलाई तक चलेगी. दो दिन के इस सेल में कई ऑफर्स दिए जाएंगे. ये ऑफर्स स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फैशन एंड ब्यूटी, होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स पर दिए जाएंगे.