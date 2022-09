Samsung ने किया Apple को 'ट्रोल', iPhone 14 में नहीं मिलेंगे ये फीचर्स, जानिए क्या है मामला

ऐपल की iPhone 14 सीरीज अगले हफ्ते लॉन्च होने वाली है. इस सीरीज में कंपनी चार हैंडसेट लॉन्च कर सकती है. इस सीरीज के लॉन्च से पहले सैमसंग ने ऐपल का एक बार फिर मजाक उड़ाया है. Samsung ने एक ऐड जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सैमसंग डिवाइस नहीं होने से कंज्यूमर्स क्या-क्या मिस कर रहे हैं.

इस ऐड का टाइटल Buckle Up है, जिसमें सिर्फ Samsung Galaxy Z Flip 4 और Galaxy S22 Ultra को शोकेस किया गया है. क्योंकि इन दोनों ही हैंडसेट की कीमत iPhone 14 Pro के आसपास होगी. रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone 14 Pro हैंडसेट 1000 डॉलर या इससे ज्यादा की कीमत पर लॉन्च हो सकता है.

क्या है पूरा मामला?

Galaxy Z Flip 4 डिजाइन के मामले में यूनिक है. वहीं Galaxy S22 Ultra में 108MP के मेन लेंस वाला कैमरा दिया गया है. इस फोन में सुपर जूम फीचर मिलता है और इसे ऐड के टीजर में दिखाया भी गया है. अगले हफ्ते Apple अपने iPhone 14 लाइनअप को लॉन्च करने वाला है.

इस लाइनअप के साथ कंपनी ऐपल वॉच मॉडल और नए iPad Pro मॉडल्स को लॉन्च कर सकती है. यह कोई पहला मौका नहीं है जब सैमसंग ने ऐपल को ट्रोल करने की कोशिश की है.

इस ऐड की टैगलाइन में This innovation is not coming to an iPhone near you (यह इनोवेशन एक आईफोन में जल्दी नहीं मिलने वाला है). खौर ब्रांड्स का एक दूसरे को ट्रोल करना हम कई बार देख चुके हैं.

नई iPhone सीरीज में क्या होगा खास

ऐपल की नेक्स्ट सीरीज यानी iPhone 14 सीरीज में हमें चार मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं. इस बार कंपनी मिनी वर्जन को ड्रॉप कर सकती है. इसकी जगह पर हमें एक मैक्स या फिर प्लस वर्जन देखने को मिल सकता है.

वहीं प्रो सीरीज में हमेशा की तरह ही प्रो और प्रो मैक्स वर्जन होंगे. कंपनी प्रो सीरीज में नया प्रोसेसर देगी, जबकि iPhone 14 सीरीज में आपको पुराना प्रोसेसर ही मिलेगा.