फोन नंबर से लोगों की लोकेशन बता रही है ये वेबसाइट, पर्सनल डेटा भी कर रही लीक

एक फोन नंबर से किसी को क्या पता चलेगा? अगर आप भी यही सोचते हैं, तो आपको एक वेबसाइट चौंका सकती है. ProxyEarth नाम की ये वेबसाइट सिर्फ किसी फोन नंबर की मदद से उस यूजर की लोकेशन और दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन की जानकारी दे सकती है. शायद आपने पहले इस वेबसाइट के बारे में नहीं सुना होगा.

ये वेबसाइट सिर्फ एक नंबर डालने से किसी यूजर का नाम, ईमेल, ऐड्रेस और दूसरी पर्सनल डिटेल्स बताती है. यहां तक की ये वेबसाइट किसी यूजर की लाइव लोकेशन तक बताती है. वेबसाइट द्वारा दी गई जानकारी जितनी सही है, उतनी ही डरावनी भी.

कौन चला रहा है ये वेबसाइट?

कुछ दिनों पहले ही इस वेबसाइट की जानकारी सामने आई है. हमने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है. हालांकि, ये वेबसाइट अभी भी लाइव है और इसे एक्सेस किया जा सकता है. इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सिर्फ फोन नंबर एंटर करना है. ये आपको उससे जुड़ी तमाम डिटेल्स मुहैया कराती है.

कई बार ये डेटा पुराना होता है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इस वेबसाइट को आपका और हमारा डेटा कहा से मिल रहा है. इस बारे में जब आजतक फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल की, तो पाया था कि इसके पीछे राकेश नाम का शख्स है. ये उसका असली नाम है या नकली, ये नहीं बताया जा सकता है.

कहां से वेबसाइट पर आता है ये डेटा?

राकेश के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट हैं, जिसमें उसने कई तरह की ट्रिक्स बताई हैं. राकेश ने हमें बताया कि उसने कुछ गलत नहीं किया है. क्योंकि उसने कोई डेटा लीक नहीं किया है, बल्कि अलग-अलग समय पर लीक हुए डेटा को इकट्ठा किया है. इन्हीं डेटा की मदद से ProxyEarth लोगों की पर्सनल जानकारी बता रही है.

राकेश ने जो बताया वो तो उसकी कहानी है. हालांकि, इस वेबसाइट पर सभी नंबर्स की जानकारी नहीं मिलती है. वहीं कुछ नंबर्स की जानकारी गलत भी आती है. यानी ये वेबसाइट पूरी तरह से काम नहीं करती है. मुद्दे की बात ये है कि इस वेबसाइट से अगर किसी एक यूजर का भी डेटा सामने आता है, तो ये चिंता का विषय है.

