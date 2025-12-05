scorecardresearch
 
फोन नंबर से लोगों की लोकेशन बता रही है ये वेबसाइट, पर्सनल डेटा भी कर रही लीक

जहां एक तरफ लोगों को संचार साथी से जासूसी का डर सता रहा है. वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी वेबसाइट है, जो लोगों का पर्सनल डेटा लीक कर रही है. ProxyEarth नाम की एक वेबसाइट सिर्फ फोन नंबर एंटर करने से लोगों की लाइव लोकेशन और कई दूसरी पर्सनल डिटेल्स बता रही है. ये किसी यूजर की प्राइवेसी को लेकर एक बड़ा खतरा है.

मोबाइल नंबर डालते ही निजी जानकारी बताने वाली वेबसाइट का पर्दाफाश हुआ (Photo: ITG)
एक फोन नंबर से किसी को क्या पता चलेगा? अगर आप भी यही सोचते हैं, तो आपको एक वेबसाइट चौंका सकती है. ProxyEarth नाम की ये वेबसाइट सिर्फ किसी फोन नंबर की मदद से उस यूजर की लोकेशन और दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन की जानकारी दे सकती है. शायद आपने पहले इस वेबसाइट के बारे में नहीं सुना होगा.

ये वेबसाइट सिर्फ एक नंबर डालने से किसी यूजर का नाम, ईमेल, ऐड्रेस और दूसरी पर्सनल डिटेल्स बताती है. यहां तक की ये वेबसाइट किसी यूजर की लाइव लोकेशन तक बताती है. वेबसाइट द्वारा दी गई जानकारी जितनी सही है, उतनी ही डरावनी भी. 

कौन चला रहा है ये वेबसाइट?

कुछ दिनों पहले ही इस वेबसाइट की जानकारी सामने आई है. हमने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है. हालांकि, ये वेबसाइट अभी भी लाइव है और इसे एक्सेस किया जा सकता है. इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सिर्फ फोन नंबर एंटर करना है. ये आपको उससे जुड़ी तमाम डिटेल्स मुहैया कराती है. 

यह भी पढ़ें: 'मैंने कुछ गलत नहीं किया...', मिलिए दूसरों का निजी डेटा सार्वजनिक करने वाली वेबसाइट चलाने वाले शख्स से

कई बार ये डेटा पुराना होता है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इस वेबसाइट को आपका और हमारा डेटा कहा से मिल रहा है. इस बारे में जब आजतक फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल की, तो पाया था कि इसके पीछे राकेश नाम का शख्स है. ये उसका असली नाम है या नकली, ये नहीं बताया जा सकता है. 

कहां से वेबसाइट पर आता है ये डेटा?

राकेश के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट हैं, जिसमें उसने कई तरह की ट्रिक्स बताई हैं. राकेश ने हमें बताया कि उसने कुछ गलत नहीं किया है. क्योंकि उसने कोई डेटा लीक नहीं किया है, बल्कि अलग-अलग समय पर लीक हुए डेटा को इकट्ठा किया है. इन्हीं डेटा की मदद से ProxyEarth लोगों की पर्सनल जानकारी बता रही है. 

यह भी पढ़ें: क्यों इतना कमजोर है मॉडर्न इंटरनेट? एक छोटी गलती और ठप पड़ जाती हैं दुनिया भर की वेबसाइट्स, अरबों का नुकसान

राकेश ने जो बताया वो तो उसकी कहानी है. हालांकि, इस वेबसाइट पर सभी नंबर्स की जानकारी नहीं मिलती है. वहीं कुछ नंबर्स की जानकारी गलत भी आती है. यानी ये वेबसाइट पूरी तरह से काम नहीं करती है. मुद्दे की बात ये है कि इस वेबसाइट से अगर किसी एक यूजर का भी डेटा सामने आता है, तो ये चिंता का विषय है.

