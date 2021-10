OnePlus और Harry Potter फैंस हो जाएं खुश! स्पेशल एडिशन वॉच जल्द होगी लॉन्च

दुनियाभर में Harry Potter के काफी सारे फैन्स हैं. इसी को ध्यान में रखकर OnePlus अपनी OnePlus Watch का हैरी पॉटर एडिशन भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने इसके लिए एक टीजर भी जारी कर दिया है. आपको बता दें कंपनी पहले भी अपने प्रोडक्ट्स के स्पेशल एडिशन्स को लॉन्च कर चुकी है और हैरी पॉटर एडिशन को लॉन्च किए जाने की जानकारी पहले भी मिल चुकी है.

OnePlus इंडिया ने OnePlus Watch Harry Potter Edition का एक टीजर इमेज पोस्ट किया है. फिलहाल कंपनी ने अपकमिंग वॉच का नाम नहीं बताया है. कंपनी ने पोस्ट में 'एक ऐसी पीढ़ी के लिए जो आज भी जादू को याद करती है' टैगलाइन भी लिखा है.

जारी पोस्टर इमेज में Hogwarts का लोगो ब्राउन लेदर स्ट्रैप में देखा भी जा सकता है. यानी साफ है कि अपकमिंग वॉच हैरी पॉटर की दुनिया से ही इंस्पायर्ड होगी. साथ ही OnePlus Watch के स्पेशल एडिशन के लिए जारी किए गए प्रोमो पेज के URL में भी 'hpwatch' वर्ड मौजूद है. इसे Harry Potter Watch के तौर पर पढ़ा जा सकता है.

For a generation that still remembers magic.

