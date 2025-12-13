लॉन्च होने वाला है OnePlus 15 सीरीज का सबसे सस्ता फोन, मिलेगा 32MP का फ्रंट कैमरा

OnePlus 15R जल्द ही लॉन्च होने वाला है. लॉन्च से पहले इस फोन से जुड़ी कई डिटेल्स सामने आ गई हैं. ये ब्रांड का मिड रेंज प्रीमियम डिवाइस होगा. वनप्लस का ये फोन 17 दिसंबर को OnePlus Pad Go 2 टैबलेट के साथ लॉन्च होगा. ब्रांड ने OnePlus 15R के कुछ फीचर्स को कन्फर्म कर दिया है.

और पढ़ें

इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा. इसमें 7400mAh की बैटरी मिलेगी. हालांकि, चीन में लॉन्च हुए OnePlus Ace 6 में कंपनी ने 7800mAh की बैटरी दी है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स?

OnePlus 15R में 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. इसका फायदा गेम खेलते वक्त मिलेगा. कंपनी की मानें, तो ये फोन 1800 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा. स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ आएगा.

यह भी पढ़ें: OnePlus 15R होगा दुनिया का पहला ऐसा फोन, कंपनी ने किया बड़ा खुलासा, ये होंगे फीचर्स

इस प्रोसेसर के साथ ये भारत में लॉन्च होने वाला पहला फोन होगा. कंपनी इसमें 7400mAh की बैटरी देगी. चार्जिंग के लिए कंपनी 120W का सपोर्ट दे सकती है. वहीं फोन की सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों ही फीचर्स मिलेंगे.

Advertisement

कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि इस फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. संभव है कि कंपनी रियर साइड में 50MP के मेन लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप दे. ये फोन चीन में लॉन्च हुए OnePlus Ace 6 जैसे ही डिजाइन के साथ आएगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन्स के मामले में दोनों फोन्स में कुछ अंतर रहेंगे.

यह भी पढ़ें: लॉन्च हुआ सबसे बड़ी बैटरी वाला OnePlus का 5G स्मार्टफोन, इतनी है कीमत

कितनी होगी कीमत?

OnePlus 15R को कंपनी भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च कर रही है. स्मार्टफोन की कीमत की जानकारी फिलहाल नहीं है. अनुमान के मुताबिक फोन 40 से 50 हजार रुपये के बजट में लॉन्च हो सकता है. कंपनी इसे 44 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है. हालांकि, इसकी आधिकारिक कीमत की जानकारी 17 दिसंबर को ही होगी.

---- समाप्त ----