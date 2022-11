Nothing Ear (Stick) ईयरबड्स आज पहली बार सेल में होंगे उपलब्ध, यूनिक डिजाइन की वजह से है चर्चा

Nothing ने अपने नए Nothing Ear (Stick) TWS को हाल ही में पेश किया है. ये कंपनी का दूसरा ऑडियो प्रोडक्ट है. Nothing Ear (Stick) ईयरबड्स को यूनिक चार्जिंग केस डिजाइन के साथ पेश किया गया है. कंपनी के इस प्रोडक्ट को आप आज खरीद सकते हैं.

Nothing Ear (Stick) ईयरबड्स की सेल 17 नवंबर से शुरू होगी. लेकिन, आप इसको आज लिमिटेड सेल में खरीद सकते हैं. कंपनी इसको आज सेल के लिए दोपहर 12 बजे से उपलब्ध करवाएगी. इसकी सेल ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर शुरू होगी.

सेल और ऑफर्स

Flipkart पर Nothing Ear (Stick) को आज दोपहर 12 बजे से बेचा जाएगा. आज इस डिवाइस खरीदने वाले को 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जाएगा. इसकी कीमत 8,499 रुपये रखी गई है. लेकिन, 1000 के ऑफ के बाद इसे 7,499 रुपये में खरीदा जा सकता है.

हालांकि, ये ऑफर पहले से Nothing प्रोडक्ट खरीदने वाले को दिया जा रहा है. यानी अगर आपने Nothing Phone (1) या Nothing Ear (1) खरीद रखा है तो आप उस फ्लिपकार्ट अकाउंट से ही ये डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं. इसकी ओपन सेल 17 नवंबर से शुरू होगी.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Nothing का दावा है कि इसका हाफ-इन-ईयर डिजाइन इसको ज्यादा बेहतर और कंफर्टेबल बनाते हैं. ये पुराने इन-ईयर TWS बड्स से ज्यादा बेहतर फिट होते हैं. इसमें 12.6mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं. इन बड्स में AAC और SBC कोडेक का भी सपोर्ट दिया गया है.

साउंड लीकेज से बचाने के लिए कंपनी ने इसमें बेस लॉक का भी ऑप्शन दिया है. ये TWS केस ट्रांसपेरेंट और सिलेंड्रिकल डिजाइन के साथ आता है. इसको रोल करके ओपन किया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी सिंगल चार्ज पर 7 घंटे तक चलती है. जबकि केस के साथ 29 घंटे तक इसका यूज किया जा सकता है.