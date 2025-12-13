scorecardresearch
 
Lyne ने लॉन्च की सस्ती ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच, मिलता रहा कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर

Lyne ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जो एक ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है. इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है. इसमें ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है. इस पर आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, फिटनेस ट्रैकर और हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स दिए गए हैं. सिंगल चार्ज में ये वॉच 12 दिनों के स्टैंडबाय टाइम के साथ आती है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Lyne की Lancer 19 Pro स्मार्टवॉच में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है. (Photo: Lyne)
Lyne ओरिजनल्स ने अपने स्मार्ट वियरेबल पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया है. कंपनी ने अपनी लेटेस्ट स्मार्टवॉच Lyne Lancer 19 Pro को लॉन्च किया है, जो कम कीमत में दमदार फीचर्स के साथ आती है. इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी मिलती है. इसकी मदद से यूजर्स वॉच के जरिए ही कॉल कर सकते हैं. 

स्मार्टवॉच में हार्ट रेट सेंसर और SpO2 मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है. इसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं. वॉच IPX4 रेटिंग के साथ आती है. सिंगल चार्ज में इसमें 12 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम मिलता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Lyne Lancer 19 Pro को कंपनी ने 1299 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इस वॉच को आप प्रमुख ऑफलाइन रिटेल आउटलेट से खरीद सकते हैं. ये अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है. ये वॉच कम कीमत पर स्मार्ट फीचर्स चाहने वालों के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. हालांकि, इस बजट में बोट, Noise और कई दूसरे ब्रांड्स के भी विकल्प मिलते हैं. 

यह भी पढ़ें: Huawei ने भारत में लॉन्च की ECG वाली स्मार्टवॉच, इतने रुपये है कीमत

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Lyne Lancer 19 Pro में 2.01-inch का टच स्क्रीन मिलती है. वॉच ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी के साथ आती है. इसे iOS 12 या उससे ऊपर के वर्जन और Android 9 या उससे ऊपर के वर्जन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है. आप कॉल कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: TVS EV Smartwatch: स्कूटर बोलेगा घड़ी से....‘भाई, चार्ज कर लो’! टीवीएस ने लॉन्च की स्मार्टवॉच, कीमत है इतनी

वॉच में बिल्ट-इन माइक्रोफोन और स्पीकर मिलते हैं, जो वॉयस ट्रांसमिशन के लिए दिए गए हैं. Lyne Lancer 19 Pro में हार्ट रेट मॉनिटरिंग और ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन (SpO2) ट्रैकिंग मिलता है. इसमें स्पोर्ट्स मोड्स दिया गया है. वॉच में मल्टीपल हेल्थ और फिटनेस मॉनिटरिंग फीचर्स मिलते हैं. 

Lyne Lancer 19 Pro में कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर दिया गया है. साथ ही इस पर नोटिफिकेशन अलर्ट भी मिलती है. डिवाइ को पावर देने के लिए 210mAh की बैटरी दी गई है. ब्लूटथ कॉलिंग के साथ ये वॉच तीन से चार दिन इस्तेमाल की जा सकती है. वहीं इसमें 12 दिनों का स्टैंडबाय टाइम मिलेगा.

---- समाप्त ----
