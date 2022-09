थम गई Reels की रफ्तार, दुनियाभर में इतनी देर डाउन रहा Instagram

दुनियाभर में Reels की रफ्तार आज थम गई. वजह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) का डाउन होना रही. दुनिया के लगभग सभी देशों में इंस्टाग्राम के डाउन रहने की खबर आई, लेकिन सबसे ज्यादा असर यूरोप में देखने को मिला, भारत में भी लोग काफी देर तक इंस्टाग्राम एक्सेस नहीं कर सके. जबकि थोड़ी ही देर में ट्विटर पर #instagramdown ट्रेंड करने लगा.

20 मिनट तक बंद रहा इंस्टाग्राम

डाउनडिटेक्टर ने जानकारी दी कि अमेरिका के ईस्टर्न टाइम जोन के मुताबिक दोपहर 12 बजकर 44 मिनट के आसपास इंस्टाग्राम में दिक्कत आनी शुरू हुई. इंस्टाग्राम पर लॉगिन और फीड फ्रेश होने को लेकर पेश आई ये दिक्कत करीब 20 मिनट तक बनी रही. इसके बाद नेटिजन्स ने ट्विटर का रुख किया और इंस्टाग्राम डाउन हैशटैग के साथ ट्वीट ट्रेंड करने लगे. रॉयटर्स की खबर के मुताबिक कुछ ही मिनट में #instagramdown के साथ लगभग 20000 ट्वीट किए गए. डाउनडिटेक्टर किसी ऐप या वेबसाइट के डाउन होने का रिकॉर्ड रखने वाली अहम साइट है.

वायरल हो गया #instagramdown

फिर चालू हुआ इंस्टाग्राम

इंस्टाग्राम डाउन होने की दिक्कत दुनियाभर में दिखी. वहीं अगर ऐप एक्सेस के चार्ट को देंखें तो यूरोप इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहा. भारत में भी लोगों को इंस्टाग्राम लोड करने में दिक्कत आई. हालांकि अभी तक इसके सही कारण का पता नहीं चल सका है. वहीं इसकी मालिक कंपनी META ने इसे लेकर तत्काल कोई बयान जारी नहीं किया है. हालांकि जल्द ही इंस्टाग्राम की सर्विस को री-स्टोर कर लिया गया.

नेटिजन्स ने शेयर किए मीम

इंस्टाग्राम डाउन होने को लेकर नेटिजन्स ने एक से एक मजेदार ट्वीट शेयर किए. आप भी यहां कुछ मजेदार ट्वीट को देख सकते हैं.

Everyone coming to Twitter after Instagram went down. #instagramdown pic.twitter.com/ChLZKIUuWF — Meme (@memeisduniya) September 22, 2022

#instagramdown



Me calling my friend to check if Instagram is working... pic.twitter.com/bb5MhQVUIk — HeelFinn (@Afreedali8) September 22, 2022