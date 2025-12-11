scorecardresearch
 
Instagram पर आया ये खास फीचर, अब बिना टच किए ही कर पाएंगे रील स्क्रॉल

Instagram वैसे तो कई फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है, लेकिन ये फीचर उन लोगों के लिए खास है जो रील्स देखने में ज्यादा वक्त बिताते हैं. दरअसल इस फीचर के आने के बाद आप बिना स्क्रीन छुए ही रील स्क्रॉल कर पाएंगे.

(Photo Credits: Reuters)
(Photo Credits: Reuters)

Instagram लगातार नए फीचर्स ऐड करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को इंगेज रखा जा सके. ऐसे मे एक नया फीचर कई लोगों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन ये एडिक्शन लेवल भी बढ़ाएगा.

Instagram Reels दुनिया भर में काफी पॉपुलर हैं और कंपनी हर वो काम करती है जिससे लोगों को इंगेज रखा जा सके. अगर आपको याद हो तो एक वक्त था जब इंस्टाग्राम फीड के रील्स खत्म हो जाते थे और आखिरी में एक मैसेज लिखा आता था कि आपने हर रील्स देख ली है. 

फिलहाल इंस्टाग्राम ने रील्स को अनलिमिटेड कर रखा है यानी आप स्क्रॉल करते जाएं, पूरे दिन पूरी रात स्क्रॉल करें रील्स खत्म नहीं होंगी. भले ही आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से किसी को फॉलो किया है या नहीं किया. 

इंस्टाग्राम का एल्गोरिद्म तमाम पब्लिक रील को हर इंस्टा यूजर्स तक पुश करते हैं. यहां कई रील्स आपकी दिलचस्पी के आधार पर सर्व की जाती है तो कुछ रैंडम रील्स दिखती हैं. कुछ रील्स ऐसी भी दिखती हैं जो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रही हैं. बहरहाल ये नया फीचर इस एडिक्शन को और बढ़ा सकता है. 

मौजूदा समय में इंस्टाग्राम रील्स खत्म होने पर वो दुबारा चलने लगती हैं. इसी वजह से अगर आप रील देख रहे हैं और नेक्स्ट रील देखना है तो स्वाइप अप करना होता है. 

इंस्टाग्राम पिछले कुछ महीनों से Auto Scroll फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. रील्स के बॉटम राइट कॉर्नर में ये ऑप्शन रखा गया है. हैंबर्गर आइकॉन टैप करके आपको यहां कई ऑप्शन्स मिलते हैं. इनमे एक Auto Scroll का फीचर दिख रहा है. 

Auto Scroll फीचर ऑन करते ही जैसे आप रील देखेंगे और कोई रील खत्म होती है तो इंस्टाग्राम खुद से स्वाइप अप कर देगा और आप नेक्स्ट रील पर पहुंच जाएंगे. ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो एंडलेस रील्स देखते हैं और बार बार स्क्रॉल करना झंझट लगता है. 

गौरतलब है कि इंस्टा ने काफी समय पहले रील को फास्ट करने का भी ऑप्शन दिया है. राइट साइड में टैप करके आप रील की स्पीड बढ़ा सकते हैं. हालांकि कंपनी ने Auto Scroll को हर किसी के लिए फिलहाल जारी नहीं किया है, लेकिन मैने इसे यूज किया है, क्योंकि लिमिटेड अकाउंट में ये फीचर मिल रहा है. 

 

