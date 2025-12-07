scorecardresearch
 
IndiGo Flight हुई कैंसिल या रिशेड्यूल, अब ऐसे मिलेगा रिफंड, जान लें ये नया नियम

Indigo Flight को लेकर बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो देखकर एयरपोर्ट की स्थिति को समझा जा सकता है. अगर आपकी भी फ्लाइट्स का टिकट इंडिगो से है तो उससे रिफंड कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

IndiGo Flight हुआ कैंसिल, अब ऐसे मिलेगा रिफंड. (Photo: AFP)
IndiGo Flight की वजह से मौजूदा समय में बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं. इंडिगो फ्लाइट्स बीते 5 दिनों मुश्किल ऑपरेशनल सिस्टम से गुजर रही है. इसकी वजह से कई फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, कुछ देरी से उड़ान भर रही हैं और कई फ्लाइट्स को रिशेड्यूल किया गया है. 

अगर IndiGo से आपका भी टिकट है या फिर फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है तो रिफंड का तरीका बताने जा रहे हैं. दरअसल, नागर विमान मंत्रालय की तरफ से इंडिगो को ऑर्डर दिए जा चुके हैं कि बिना किसी देरी से सभी रिफंड को क्लियर करें. 

Indigo Flight  टिकट कैंसिल कैसे करें? 

इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई या फिर रिशेड्यूल हो चुकी है, जिसकी वजह से आप अपना रिफंड पाना चाहते हैं. सबसे पहले तो बता देते हैं कि इंडिगो ऑफिशियल पोर्टल पर एक रिफंड को लेकर एक मैसेज फ्लैश हो रहा है. 

IndiGo पोर्टल पर फ्लैश हो रहा है ये मैसेज. (Photo: goindigo.in)

मैसेज में बताया है कि हाल ही में कैंसिल हुई प्लाइट्स का रिफंड ऑटोमैटिक प्रोसीड कर दिया गया है. यह आपके ओरिजनल पेमेंट मोड के जरिए वापस कर दिया जाएगा. 

  • यानी अगर आपने अपने बैंक कार्ड से पेमेंट की है तो रुपये वहां रिफंड हो जाएंगे. 
  • अगर कैश देकर काउंटर से टिकट कराया था, उसी काउंटर पर संपर्क करना होगा. 
  • टिकट अगर किसी एजेंट्स के जरिए कराया है तो उस ट्रैवल एजेंट्स से संपर्क करना होगा.

इसके बावजूद भी आपका रिफंड नहीं आता है तो आप खुद भी टिकट कैंसिल की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. 

  • फ्लाइट कैंसिल होने के बाद मोबाइल ऐप ओपन करें या वेबसाइट पर जाएं. 
  • इसके बाद Manage Booking Section के अंदर जाएंगे. 
  • फिर PNR या बुकिंग रेफ्रेंस पर जाएं और फिर लास्ट नेम एंटर कर दें. 
  • इसके बाद फ्लाइट के स्टेटस को वेरिफाई करें. 

दो ऑप्शन में से एक को चुनना होगा

आमतौर पर IndiGo की तरफ से दो ऑप्शन दिए जाते हैं. जिसमें से एक में आप फुल रिफंड वाला ऑप्शन चुन सकते हैं और दूसरे में आप उस टिकट के अमाउंट को नेक्स्ट फ्लाइट टिकट में अवेल कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: नकली तो नहीं है आपका स्मार्टफोन? ये सरकारी पोर्टल दिखा देगा पूरा रिपोर्ट कार्ड

अगर आप रिफंड ऑप्शन चुनते हैं तो रिफंड के पेज ऑप्शन पर जाना होगा. इसके बाद यूजर्स को कैंसिलेशन/Refund के ऑप्शन पर जाना होगा. इसके बाद PNR, ईमेल आईडी और पैंसेंजर्स डिटेल्स को एंटर करना होगा. इसके बाद फॉर्म को सब्मिट करना होगा. इसके कुछ दिन बाद रिफंड आपको मिल जाएगा. 

