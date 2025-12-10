scorecardresearch
 
मुफ्त में ठीक होंगे फोन! Google का बड़ा ऐलान, इन हैंडसेट पर लागू होगी स्कीम

Google ने Extended Repair Program का ऐलान किया है. इस प्रोग्राम की बदौलत यूजर्स अपने फॉल्टी स्मार्टफोन को मुफ्त में रिपेयर या रिप्लेस करा सकेंगे. इस प्रोग्राम के तहत Pixel 9 सीरीज डिवाइसों के लिए सपोर्ट दिया है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Google Pixel 9 Pro की कीमत में भारी कटौती की जा रही है. (Photo: Unsplash.com)
Google ने एक खास प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसकी मदद से कुछ हैंडसेट को खास सर्विस दी जाएगी. इसका प्रोग्राम का नाम Extended Repair Program है. इस प्रोग्राम के तहत Pixel 9 सीरीज़ डिवाइसों के लिए सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा. 

कंपनी ने पाया है कि Pixel 9 सीरीज के यूनिट्स में हार्डवेयर संबंधित परेशानियां आ सकती हैं. इसकी वजह से कई स्मार्टफोन की परफोर्मेंस प्रभावित हो सकती है. इस प्रोग्राम के तहत प्रभावित स्मार्टफोन को वेरिफाई किया जाएगा और कंफर्म होने के बाद मुफ्त में रिपेयर या रिप्लेसमेंट करके दी जाएगी. 

Pixel 9 Pro और Pixel 9 Pro XL

गूगल का प्रोग्राम Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL और Pixel 9 Pro Fold डिवाइसों पर लागू होगा. इस मुफ्त सर्विस का फायदा खरीदने के तीन साल तक मान्य होगा. डिवाइस में दोनों में से एक प्रॉब्लम होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें: महंगे हो सकते हैं स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन, इन वजहों से बढ़ेंगी कीमतें

  • नीचे से ऊपर तक जाने वाली वर्टिकल लाइन
  • डिस्प्ले फ्लिकर (सिर्फ Pixel 9 Pro में)

सर्विस सेंटर पर जाना होगा जरूरी 

ऊपर बताई गई किसी एक प्रॉब्लम के होने के बाद सर्विस सेंटर पर जाकर स्मार्टफोन की टेस्टिंग करानी होगी. अगर डिवाइस प्रोग्राम के तहत एलिजिबल होता है तो Google वॉक-इन सेंटर, ऑथराइज्ड सर्विस पार्टनर्स या ऑनलाइन रिपेयर चैनल्स के जरिए मुफ्त डिस्प्ले रिप्लेसमेंट मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: अब सभी स्मार्टफोन में मिलेगा ये ऐप, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे डिलीट, ठगी और चोरी दोनों रोकेगा

Pixel 9 Pro Fold का रिपेयर प्रोग्राम 

Pixel 9 Pro Fold को भी एक्सटेंडेड वॉरंटी प्रोग्राम के तहत कवर किया गया है. इस प्रोग्राम के तहत हार्डवेयर की उन समस्याओं को कवर किया है, जो डिवाइस की मुख्य परफोर्मेंस पर असर डालेगा. डिस्प्ले रिपेयर की जगह बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पूरा डिवाइस रिप्लेसमेंट होगा. 

