Google ने Gmail में किया बड़ा बदलाव, मिलेगा नया डिजाइन, रोलआउट हुआ अपडेट

इस साल की शुरुआत में गूगल ने Gmail के लिए नए इंटरफेस का ऐलान किया था. आखिरकार यह अपडेट अब सभी यूजर्स के लिए रोलआउट हो रहा है. लेटेस्ट अपडेट के बाद कंज्यूमर्स को मीट, चैट और स्पेस का ऑप्शन एक जगह पर मिलेगा. इससे यूजर्स को नया और बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा.

गूगल का इरादा सिर्फ इतने ही बदलाव का नहीं है. बल्कि इस साल के अंत तक टैबलेट यूजर्स के लिए कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. साथ ही बेहतर इमोजी सपोर्ट, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स और दूसरे अपग्रेड्स भी दिए जा सकते हैं.

अगर आप कामकाज के लिए Gmail का इस्तेमाल करते हैं, तो यह अपडेट अब तक आपके अकाउंट पर आ चुका होगा. ऐसे लोग जिन्हें नया UI पसंद नहीं आ रहा है, वे पुराने पर स्विच भी कर सकते हैं. कम से कम अभी के लिए तो यूजर्स को पुराने यूआई पर वापस जाने का ऑप्शन मिल रहा है.

पुराने UI पर भी कर सकते हैं स्विच

नए यूआई में आपको कई खास ऑप्शन मिलेंगे. यहां आप उन ऐप्स को ऑफ भी कर सकते हैं, जिन्हें यूज नहीं करते हैं. अगर आप पुराने यूआई पर वापस जाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे.

सबसे पहले आपको दाई ओर मौजूद सेटिंग पर क्लिक करना होगा.

यहां आपको Quick Settings ऑप्शन पर जाना होगा. अब Go back to the original Gmail view पर क्लिक करना होगा.

नई विंडो में आपको Reload पर क्लिक करना होगा.

क्या होगा नए UI में खास?

लेटेस्ट यूआई में यूजर्स को Mail, Meet, Spaces और Chat बटन का ऑप्शन बाईं तरफ मिलता है. एक अन्य लिस्ट में आपको सभी मैसेज की डिटेल्स मिलेंगी. इसके अलावा आपको नया नोटिफिकेशन बबल मिलेगा.

दाईं ओर आपको साइड पैनल पर कुछ फीचर्स मिलेंगे. नीचे की ओर आपको शो/हाइड के लिए बटन मिलेगा. नया अपडेट गूगल के वर्क स्पेस शूट का हिस्सा है, जिसमें यूजर्स को बेहतर और यूनिफाइड डिजाइन मिलेगा.