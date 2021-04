Google Pixel 5A नहीं होगा लॉन्च, स्मार्ट वॉच लॉन्च कर सकती है कंपनी

Google अब Pixel स्मार्टफोन्स के बाद स्मार्ट वॉच लॉन्च करने तैयारी में है. आपको बता दें कि कंपनी ने कुछ समय पहले पॉपुलर वेयरबल कंपनी Fitbit का अधिग्रहण किया था.

हालांकि गूगल की तरफ से स्मार्ट वॉच को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है. लेकिन टिप्स्टर जॉन प्रॉसर ने ट्वीट में Pixel Watch के बारे में बताया है. इसमें Google Wear OS दिया जाएगा.

टिप्स्टर जॉन प्रॉसर के मुताबिक इस साल कंपनी ने Google Pixel 5A को स्किप करने का फैसला किया है. यानी अब ये कैंसिल है और इस साल Pixel 5A लॉन्च नहीं किया जाएगा.

Bad news.



“Barbet” (Pixel 5A) has been canceled. 😞



I’m told it’s due to the chip shortage, and as of this morning, it’s not moving forward.



Pixel 4A and 4A 5G will continue to be sold throughout 2021.