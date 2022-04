Elon Musk ने उड़ाया Bill Gates का मजाक, लोगों ने किया ट्रोल, पोस्ट की बिना बाल वाली फोटो

टेस्ला सीईओ Elon Musk पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं. इस महीने की शुरुआत में ट्विटर के स्टेक खरीदने के बाद से ही वह किसी न किसी वजह से चर्चा में हैं. आज यानी 23 अप्रैल को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को ट्रोल किया है. उन्होंने लगातार कई ट्वीट्स करके बिल गेट्स पर निशाना साधा है. मस्क ने हाल में ही माइक्रोसॉफ्ट को-फाउंडर पर टेस्ला के शेयर शॉर्ट करने का आरोप लगाया है.

क्या है Elon Musk और बिल गेट्स का विवाद?

शुक्रवार को किए गए एक ट्वीट में टेस्ला सीईओ ने माना कि उन्होंने गेट्स से पूछा था कि क्या वह उनकी कंपनी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं. जब कोई इन्वेस्टर स्टॉक को शॉर्ट करता है तो वह एसेट की वैल्यू गिरने पर दांव लगाता है.

मस्क ने अपने ट्वीट में बताया, 'मैंने TED में कई लोगों से सुना है कि गेट्स के पास अभी भी टेस्ला के आधे बिलियन शॉर्ट्स है, जिसके बारे में मैंने उनके पूछा भी था, इसलिए यह कोई टॉप सीक्रेट नहीं है.'

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

ट्विटर पर ट्रोल

एलोन ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि The Barbarians are at the Gate. इसके कई अर्थ लगाए जा रहे हैं. कुछ लोगों को मानना है कि इस ट्वीट के जरिए वह ट्विटर और बिल गेट्स दोनों पर निशाना साध रहे हैं. मस्क के ऐसा करने की जो भी वजह हो, लेकिन लोगों को उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया है. टेस्ला सीईओ के इस ट्वीट को लोग बॉडी शेमिंग से जोड़कर भी देख रहे हैं.

shadow ban council reviewing tweet … pic.twitter.com/cawjtwc7CW — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

उल्टा पड़ा दांव?

ऐसे में उनके ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए यूजर्स मस्क की पुरानी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें उनके बाल नहीं थे. मस्क ने एक ट्वीट में ट्विटर की रिव्यू पॉलिसी को लेकर भी तंज किया है. उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, 'शैडो बैन काउंसिल ट्वीट को रिव्यू करते हुए.'

Meanwhile elon pic.twitter.com/r4JCraMcX2 — Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) April 23, 2022

एलोन मस्क ने हाल में ही ट्विटर को खरीदने के लिए एक बिड भी दी है. हालांकि, कंपनी इससे बचने के उपाय तलाश रही है. दरअसल, मस्क ने इस महीने की शुरुआत में ट्विटर के 9.2 परसेंट स्टेक खरीद लिए थे, जिसके बाद वह कंपनी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए थे. हालांकि, इस वक्त वह कंपनी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए एक ऑफर जरूर दिया है.