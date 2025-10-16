अब दीपिका पादुकोण से कर पाएंगे चैट, Meta AI का बड़ा ऐलान, आया ये फीचर

Meta AI अब अपने प्लेटफॉर्म में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहा है. अब Meta AI की वॉयस में हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की आवाज सुनाई देगी. दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है. इसके साथ ही मेटा AI ग्लासेस को भी नए सपोर्ट मिलेंगे. यहां यूजर्स को हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट और UPI पेमेंट का फीचर जल्द मिलेगा.

दीपिका ने पोस्ट करके कहा कि अब वह Meta AI का पार्ट हैं. साथ ही अब उनकी वॉयस के साथ चैटिंग की जा सकेगी. यह इंग्लिश में होगी, जिसे भारत, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में यूज किया जा सकेगा. दीपिका ने इसको ट्राई करने को कहा.

Meta AI, असली में फेसबुक की पेरेंटल कंपनी Meta का हिस्सा है. इसको आप WhatsApp में भी उपलब्ध है. Meta AI की सर्विस मुफ्त है. प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर Meta AI का ऐप मौजूद है.

दीपिका पादुकोण ने किया पोस्ट

Meta AI से कैसे करें बातचीत?

Instagram, WhatsApp या Facebook पर Meta AI चैटबॉट मौजूद है. इस चैटबॉच को आप वैसे ही यूज कर सकते हैं, जैसे अपने किसी दोस्त से चैटिंग करते हैं. चैटिंग स्टार्ट करने के लिए बस चैट बॉक्स में @MetaAI या Meta AI टाइप करना होगा.

WhatsApp या Instagram खोलें

MetaAI आइकन पर क्लिक करें.

इसके बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हैं.

Meta AI आपको तुरंत जवाब देगा

आने वाले दिनों में हिंदी भाषा का सपोर्ट मिलेगा

Meta AI Glasses में भी आने वाले दिनों में कई नए फीचर्स शामिल होने वाले हैं. जहां Meta AI के अंदर हिंदी भाषा का सपोर्ट, UPI पेमेंट फीचर को भी लेकर काम किया जा रहा है. आने वाले दिनों में Meta AI Glasses का यूजर्स एक्सपीरियंस बदल जाएगा. फेस्टिव सीजन में फोटो दे सकेंगे नया स्टाइल.

