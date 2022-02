Brainstorm Budget 2022: टैक्स लगने के बाद क्या है भारत में Crypto का भविष्य, एक्सपर्ट्स ने बताया

भारत में Crypto का भविष्य कैसा रहने वाला है इसको लेकर आज तक की सहयोगी वेबसाइट बिजनेस टुडे के एक कार्यक्रम 'Brainstorm Budget 2022' में एक्सपर्ट्स ने चर्चा की. इसमें Crypto के भविष्य से जुड़े कई सवालों के जवाब भी दिए गए.

The Future Of Crypto with Aayush Ailawadi सेशन में uTrade Solutions के सीईओ Kunal Nandwani, Laxmikumaran & Sridharan के Exec Partner L. Badri Narayanan, Fintech Future के ऑथर Sanjay Phadke और Policy 4.0 की सीईओ Tanvi Ratna ने भाग लिया.

इसमें Badri Narayanan ने बताया कि बजट में क्रिप्टो टैक्स की घोषणा कर दी गई है लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होगी. हर ट्रांजैक्शन पर बायर और सेलर के बारे में पता करने में सरकार को दिक्कत आ सकती है.

उन्होंने आगे कहा कि Biticon की वैल्यू बदलती रहती है. ऐसे में आप उसकी ट्रू वैल्यू के बारे में कैसे पता कर सकते हैं. इस पर टैक्स लगाने के बाद भी लंबा रास्ता तय करना होगा. Tanvi Ratna ने बताया कि इसे रेगुलेट करने में दिक्कत आएगी. टैक्स के अनाउंसमेट के समय ही क्रिप्टोकेरेंसी को ओवरसीज मूव किया गया.

Sanjay Phadke ने इस पर अलग राय रखते हुए कहा कि क्रिप्टो को करेंसी ना कहकर क्रिप्टो एसेट्स कहना ज्यादा सही रहेगा. अभी से हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं. जनधन अकाउंट और डिजिटल वॉलेट का भारत यूज कर रहा है.

इस सेशन में Kunal Nandwani ने बताया कि RBI के CDBC की वैल्यू अभी जीरो है. आम-आदमी Paytm, Google Pay का यूज कर ही रहा है. उन्होंने कहा, CDBC का मकसद सही है लेकिन अभी UPI से ऐसा किया जा सकता है.

उन्होंने आगे कहा, ऐसा नहीं होगा कि Bitcoin की जगह CDBC ले लेगा क्योंकि इसमें कोई ब्लॉकचेन नहीं है और सेंट्रल बैंक किसी इंडिपेंडेंट माइनर को इसे वैलिड करने का अवसर नहीं देगा. इस सेशन में वेब 3.0 पर भी चर्चा की गई.

Tanvi ने बताया कि हम वेब 3 की रियलिटी के लिए अभी तैयार नहीं है. Badri ने बताया इसमें सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, वो किसी ओर खड़े है. संजय ने बताया कि अभी काफी यूनिक और दिलचस्प समय है.

अभी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पर बात की जा रही है. कोविड के बाद काफी तेजी से डिजिटलाइजेशन हुआ है. लोग Netflix पर शिफ्ट हो रहे हैं. 5G की बात की जा रही है. ड्राइवरलेस कार बनाया जा रहा है. अभी चिप शॉर्टेज है, क्योंकि सबको चिप की जरूरत है.