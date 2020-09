Apple One सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च, 195 रु. मंथली रेंटल में मिलेंगी ये सर्विस

Apple One Launched: अमेरिकी कंपनी Apple ने अपने Time Flies इवेंट में Apple One सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च किया है. Apple One बंडल सब्सक्रिप्शन सर्विस है जिसके तहत ऐपल की कई सर्विस मिलेंगी.

Apple One भारत में तीन ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा. Apple One इंडिविजुअल 195 रुपये, Apple One फैमिली 365 रुपये हर महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध होगा.

Apple One सब्सक्रिप्शन के तहत Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade और क्लाउड स्टोरेज दिया जाएगा. भारत में फिलहाल Apple News+ और Apple Fitness+ नहीं है, इसलिए ये दोनों सर्विस यहां नहीं मिलेगी.

Apple One के तहत यूजर्स को इन सब सर्विस के अलावा 50GB का iCloud स्टोरेज भी मिलेगा. जबकि ऐपल वन के फैमिली सब्सक्रिप्शन के तहत 200GB क्लाउड स्टोरेज मिलेगी.

Apple One फैमिली प्लान की बात करें तो इसे छह फैमिली मेंबर के साथ शेयर किया जा सकता है. अमेरिकी और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए कंपनी ने Apple One Premier भी पेश किया है जिसमें 2TB तक का क्लाउड स्टोरेज दिया जाएगा.

भारत में ऐपल अभी भी iCloud, Apple Music, Apple TV+ जैसी सब्सक्रिप्शन सर्विस देता है जिसके मंथली रेंटल लते हैं. Apple Arcade भी यहां उपलब्ध है.

Apple One बंडल सर्विस लेने पर यूजर्स को अलग अलग ऐप की सब्सक्रिप्शन देने का झंझट नहीं होगा और साथ ही अगर सभी ऐप की सब्सक्रिप्शन को जोड़ें तो ये सस्ता भी पड़ता है. क्योंकि अगर आप सिर्फ 50GB iCloud स्टोरेज लेते हैं तो इसके लिए 70 रुपये देने होते हैं.