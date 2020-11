Apple स्पेशल इवेंट One More Thing आज, लॉन्च किए जाएँगे ये नए प्रोडक्ट्स

Apple आज एक इवेंट आयोजित कर रही है जिसका नाम One More Thing रखा गया है. ये One More Thing आम तौर पर जब स्टीव जॉब्स नए प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो आखिर में सरप्राइज के लिए One More Thing यूज करते थे.

बहरहाल आज का जो ऐपल का इवेंट है इसमें कंपनी Apple Silicon वाले मैकबुक के मॉडल्स लॉन्च कर सकती है.

कंपनी ने WWDC के दौरान ही ऐलान कर दिया था कि अब इंटेल के अलावा कंपनी खुद से बनाए गए प्रोसेसर वाले मैकबुक भी लॉन्च करेगी.

Apple One More Thing वर्चुअल इवेंट होगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. भारतीय समयानुसार ये इवेंट रात के 11.30 बजे से शुरू होगा. इसे आप कंपनी की वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं. यूट्यूब पर भी इसे लाइव देखा जा सकता है.

Apple One More Thing इवेंट से क्या हैं उम्मीदें

इस इवेंट का फ़ोकस ARM बेस्ड ऐपल के हार्डवेयर होंगे जिनमें मुख्य रूप से Apple MacBooks शामिल होंगे जिनमें कंपनी Apple Silicon का इस्तेमाल कर रही है.

इस इवेंट में AirTags भी लॉन्च किया जा सकता है. क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार इसकी ख़बरें आ रही हैं. AirTags दरअसल एक ट्रैकिंग डिवाइस होगा जिसे ऐपल के प्रोडक्ट्स पर लगाया जा सकेगा.

देखें: आजतक LIVE TV

रिपोर्ट के मुताबिक़ ऐपल ऐपल अपने नए 13 इंच और 16 इंच के मैमकबुक प्रो का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है. इसके अलावा 13 इंच के MacBook Air का भी प्रोडक्शन बढ़ाया गया है.

आपको बता दें कि Apple Silicon के साथ लॉन्च किए जाने वाले MacBook के डिजाइन और फीचर्स में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि फोकस परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप पर ज्यादा रहेगा.