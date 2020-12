Apple Vs FB: टिम कुक ने कहा- फेसबुक यूजर्स को ट्रैक करना रख सकता है जारी, लेकिन पहले लेनी होगी परमिशन

Facebook ने हाल ही में पॉपुलर अखबारों में विज्ञापन देकर ऐपल द्वारा जल्द लाए जाने वाले एक प्राइवेसी फीचर की आलोचना की थी. दरअसल, ऐपल iOS 14 में एक ऐसा फीचर देने जा रहा है, जिससे यूजर्स एडवरटाइजर्स को ऐप्स की ट्रैकिंग करने से रोक पाएंगे. इसे लेकर फेसबुक ने नाराजगी जाहिर की थी. इस पर पहले ऐपल की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया था. अब ऐपल के सीईओ ने ट्वीट कर इस पूरे मसले पर अपने विचार रखे हैं.

ऐपल सीईओ टिम कुक ने पूरे मसले अपने विचार रखते हुए ट्विटर पर लिखा है कि फेसबुक पहले की ही तरह यूजर्स की दूसरे ऐप्स और वेबसाइट्स पर की जाने वाली एक्टिविटी को ट्रैक करना जारी रख सकता है. लेकिन केवल पहले कंपनी को यूजर्स से परमिशन लेनी होगी.

टिम कुक ने लिखा है,'हमारा मानना ​​है कि यूजर्स के पास उन डेटा को लेकर चॉइस होनी चाहिए जो उनके बारे में कलेक्ट किए जा रहे हैं. साथ ही यूजर्स को ये भी पता होना चाहिए कि डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा. फेसबुक पहले की ही तरह ऐप्स और वेबसाइट्स पर यूजर्स को ट्रैक करना जारी रख सकता है. iOS 14 के ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर को केवल यूजर्स की परमिशन की जरूरत होगी.'

इससे पहले फेसबुक के विज्ञापन के जवाब में ऐपल ने भी स्टेटमेंट जारी किया था. ऐपल ने कहा था, 'हमें लगता कि ये यूजर्स के हित के लिए खड़े होने का आसान सा मामला है. यूजर्स को ये पता होना चाहिए कि कब उनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और ऐप्स और वेबसाइट पर शेयर किया जा रहा है. यूजर्स को ये चॉइस मिलनी चाहिए कि वो इसकी इजाजत दें या न दें.'

