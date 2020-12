Apple ने जारी किया iOS 14.3 का अपडेट, मिलेंगे ये नए फीचर्स

Apple ने सारे एलिजिबल यूजर्स के लिए लेटेस्ट iOS 14.3 और iPadOS 14.3 का अपडेट जारी कर दिया है. इस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए Apple का नया ProRAW फोटोग्राफी मोड आया है, जो iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max यूजर्स के लिए है.

इस अपडेट के जरिए हाल ही में लॉन्च हुए AirPods Max हेडफोन्स और Apple Fitness+ सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए सपोर्ट भी ऐड किया गया है. साथ ही इसमें कुछ फिक्सेस और इंप्रूवमेंट्स भी दिए गए हैं. इनके अलावा Apple ने वॉच यूजर्स के लिए WatchOS 7.2 भी रिलीज किया है.

ऐपल ने नोट कियाा है कि iOS 14.3 और WatchOS 7.2 के जरिए ऐपल वॉच को कार्डियो फिटनेस मॉनिटर और क्लासिफाई करने की एबिलिटी मिलेगी. ऐपल वॉच यूजर्स अपनी डिवाइस में हेल्थ ऐप में जाकर अपना कार्डियो फिटनेस लेवल चेक कर पाएंगे. साथ ही लो रेंज के अंदर आने पर यूजर्स को ऐपल वॉच में नोटिफिकेशन भी मिलेगा.

वहीं, लेटेस्ट iOS अपडेट से iPhone 12 Pro और 12 Pro Max का कैमरा पहले से भी बेहतर हो जाएगा. नया ProRAW फीचर RAW के एडिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डीप फ्यूजन और स्मार्ट HDR जैसे ऐपल के कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी फीचर को कंबाइन करता है. ProRAW का इस्तेमाल iPhone 12 Pro और Pro Max के सारे रियर कैमरे के साथ किया जा सकता है. ये नाइट मोड के साथ भी काम करता है.

साथ ही अब iOS यूजर्स को सेल्फी के लिए मिरर ऑप्शन भी मिलेगा. ये फीचर iPhone 6s सीरीज, iPhone SE, iPhone 7 सीरीज, iPhone 8 सीरीज, iPhone X और कुछ पुराने iPad यूनिट्स में मिलेगा. ऐपल ने ऐपल स्टोर पेजेज पर एक नया प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेक्शन भी शामिल किया है. Apple TV ऐप को एक नया Apple TV+ टैब भी मिला है.

iOS 14.3 अपडेट में कंपनी की नई फिटनेस सर्विस Apple Fitness+ और कंपनी के पहले ओवर-द-ईयर हेडफोन्स AirPods Max के लिए भी सपोर्ट शामिल किया गया है. iOS 14.3 अपडेट ऐपल द्वारा सितंबर में iOS 14 को जारी किए जाने के बाद से सबसे बड़ा अपडेट है.

इन डिवाइसेज में आएगा iOS 14.3 का अपडेट:

iPhone 12 सीरीज, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone SE (2020), iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 7 Plus, iPhone 7 और फर्स्ट जनरेशन iPhone SE.

ऐपल ने ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के जरिए iOS 14.3 को रिलीज किया है और उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में सारे iOS डिवाइसेज में पहुंच जाएगा. यूजर्स इस अपडेट को सेटिंग्स ऐप्स > जनरल टैब > सॉफ्टवेयर अपडेट ऑप्शन में जाकर चेक सकते हैं.