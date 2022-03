Amazon से आज जीत सकते हैं 15 हजार रुपये, बस करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon Quiz काफी पॉपुलर हो गया है. इसके जरिए लोग इनाम जीतते हैं. Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है. इसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

Amazon Quiz के विजेता को इनाम की राशि Amazon Pay Balance में दी जाती है. आज यानी 9 मार्च को आप Amazon Quiz से 15 हजार रुपये जीत सकते हैं. यहां पर आपको Amazon डेली Quiz के बारे में सब बता रहे हैं.

Amazon Daily Quiz का आयोजन हर रोज किया जाता है. इसमें पांच सवाल के सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में Amazon ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके बाद आपको फन सेक्शन में जाकर डेली क्विज को ओपन करना होगा. क्विज ओपन हो जाने के बाद आपको इसमें दिए गए पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे.

सभी सवाल करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब बता रहे हैं. इसे देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Who replaced Vivo as the title sponsor of IPL 2022?

जवाब- Tata

2. In which country have truckers launched a 'Freedom Convoy', protesting Covid curbs?

जवाब- Canada

3. Who won the Compton–Miller Medal for the 2021–22 Ashes series?

जवाब- Travis Head

4. On what day did this volcano located in Indonesia begin to erupt in the year 2021?

जवाब- 4th December

5. Which country faced an acute shortage of this commodity in 2011 resulting in inflation of its price?

जवाब- Norway