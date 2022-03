Amazon आपको दे रहा है 5 हजार रुपये जीतने का मौका, बस घर बैठे करें ये काम

Amazon आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. आप आज यानी 23 मार्च 2022 को Amazon Quiz के जरिए इनाम जीत सकते हैं. आज इनाम की राशि 5 हजार रुपये रखी गई है. इनाम जीतने के लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा.

Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है. इसमें रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. इनाम जीतने के लिए आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है.

क्विज खेलने के लिए आपको फोन में Amazon ऐप का होना जरूरी है. Amazon ऐप में आपको फन सेक्शन में जाना होगा. इसे आप सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज सेक्शन को ओपन करना होगा.

ये भी पढ़ें:- Amazon पर चल रही Fab TV Fest सेल, आधी कीमत पर मिल रहे OnePlus से Sony तक के टीवी, जानिए ऑफर्स

इसके बाद आप क्विज खेल सकते हैं. यहां पर आज के सभी सवालों के जवाब के बारे में बता रहे हैं. इन जवाबों को देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. अदर आप जीतते हैं तो इनाम की राशि Amazon Pay Balance में दी जाएगी.

1. Which Indian sportsperson won the prestigious ‘World Games Athlete of the Year’ for his 2021 performances?

जवाब- PR Sreejesh

2. Kuno National Park in Madhya Pradesh is set to become India's first sanctuary for what animal?

जवाब- Cheetahs

3. Which country is experimenting with an “artificial sun,” dubbed Experiential Advanced Superconducting Tokamak (EAST)?

जवाब- China

4. For founding which website which contained leaked US army intelligence was this man arrested?

जवाब- Wikileaks

5. The meat of this bird is cooked as a tradition on which festival?

जवाब- Thanksgiving