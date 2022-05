Amazon दे रहा है 20 हजार रुपये जीतने का शानदार मौका, काफी आसान है तरीका

Amazon Quiz में आप आज यानी 16 मई 2022 को हिस्सा लेकर 20,000 रुपये जीत सकते हैं. Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है. हालांकि, इनाम की राशि डेली अलग-अलग होती है. Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा.

Amazon ऐप को एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर या ऐपल यूजर्स ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें. लॉगिन होने के बाद आपको फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन को ओपन करना होगा.

ये भी पढ़ें:- Amazon Fresh पर चल रहा है दमदार Offer, केवल 1 रुपये में खरीदें 1kg आटा और दूसरे ग्रोसरी आइटम्स

यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

अगर आप Amazon Daily Quiz के विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम की राशि दी जाएगी. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब बता रहे हैं जिन्हें देकर आप विजेता बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. How do we better know the proposed semi-high speed K-Rail project of the Kerala government?

जवाब- SilverLine

2. In 2022, Kerala's popular Nehru Trophy boat race was held in which country?

जवाब- UAE

3. NASA's Parker Solar Probe has taken its first visible light images of the surface of which planet from space?

जवाब- Venus

4. Which of these companies was founded in this country?

जवाब- IKEA

5. Which of these brands famous for its food products specialized for this animal was the most viewed pet brand on YouTube in UK in 2021?

जवाब- Whiskas