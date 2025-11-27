56 हजार में मिल रहा 1 लाख वाला MacBook Air, सेल में जबरदस्त ऑफर

ब्लैक फ्राइडे सेल में विभिन्न डिवाइसेस पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है. इन ऑफर्स का फायदा उठाकर आप स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे अप्लायंस को सस्ते में खरीद सकते हैं. अगर आप लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो M4 MacBook Air पर मिल रहे ऑफर का फायदा उठा सकते हैं.

और पढ़ें

ऐपल ने M4 MacBook Air को भारत में 99,900 रुपये में लॉन्च किया था. इस पर स्टूडेंट ऑफर मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत घटकर 88,911 रुपये हो जाती है. अगर आप इसे क्रोमा से खरीदते हैं, तो एडिशनल सेविंग कर सकते हैं.

आधी कीमत पर मिल रहा MacBook Air M4

प्लेटफॉर्म पर 10 हजार रुपये का एडिशनल एक्सचेंज बोनस मिल रहा है. अगर आप अपने पुराने पीसी या मैक को एक्सचेंज करते हैं, तो 13 हजार रुपये तक की वैल्यू हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा क्रोमा पर 10 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: Apple ने लॉन्च किया 6400 रुपये का मोबाइल स्टैंड, क्या है इसमें खास

सभी ऑफर्स के बाद M4 MacBook Air का इफेक्टिव प्राइस 55,911 रुपये हो जाता है. इस कीमत पर ये डिवाइस एक बेहतरीन मशीन है. M4 MacBook Air बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है. इसमें ऑल एलुमिनियम बिल्ड मिलता है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है.

Advertisement

दमदार फीचर्स मिलते हैं

ये डिवाइस लाइटवेट है. इसमें आपको दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट और MagSafe पोर्ट मिलता है. लैपटॉप में 3.5mm हेडफोन जैक पोर्ट मिलता है. इसमें परफॉर्मेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ये लैपटॉप M4 प्रोसेसर के साथ आता है. इस पर आसानी से मल्टी-टास्किंग, एडिटिंग और दूसरे काम किए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Apple का अगला CEO कौन होगा? Tim Cook के बाद ये शख्स संभाल सकते हैं कमान

इसमें 13.6-inch का Liquid Retina LCD डिस्प्ले मिलता है. इसकी बैटरी कितनी बड़ी है, ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये डिवाइस अच्छी बैटरी लाइफ के साथ आता है. सिंगल चार्ज में आप MacBook Air M4 को 10 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं. कुल मिलाकर अगर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और बैटरी वाला एक लैपटॉप चाहते हैं, तो इन ऑफर्स के साथ MacBook Air M4 एक बेस्ट बाय है.

---- समाप्त ----