MacBook Air M4 पर 18 हजार का डिस्काउंट, साल की आखिरी सेल में बंपर ऑफर

Apple MacBook Air M4 पर आकर्षक डील मिल रही है, जिसका फायदा उठाकर आप सस्ते में एक पावरफुल लैपटॉप खरीद सकते हैं. इस पर कई हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जो इसे एक बेहतरीन डील बनाता है. ये लैपटॉप M4 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें आपको दो स्क्रीन साइज का विकल्प मिलता है.

इसे आप कई स्टोरेज और रैम कॉन्फिग्रेशन में खरीद सकते हैं. डेली वर्क और हल्की फुल्की एडिटिंग जैसे टास्क के लिए MacBook Air M4 एक अच्छा डिवाइस है. आइए जानते हैं इस लैपटॉप पर मिल रहे डिस्काउंट और दूसरे ऑफर्स की डिटेल्स.

18 हजार रुपये का डिस्काउंट

MacBook Air M4 को डिस्काउंट पर आप विजय सेल्स से खरीद सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर MacBook Air M4 का 16GB RAM + 256GB SSD वाला वेरिएंट 91,900 रुपये में लिस्ट है. इस डिवाइस को कंपनी ने 99,900 रुपये में लॉन्च किया था. यानी इस पर 8 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है.

इसके अलावा आपको 10 हजार रुपये का डिस्काउंट बैंक ऑफर के तहत मिल रहा है. ये ऑफर ICICI बैंक, SBI क्रेडिट कार्ड और IDFC First बैंक क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा है. इन सभी का फायदा उठाकर आप 18 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं. ध्यान रखें कि ये ऑफर 13.6-inch डिस्प्ले वाले वेरिएंट पर है.

क्या आपको खरीदना चाहिए?

MacBook Air M4 में आपको कंपनी का पावरफुल M4 प्रोसेसर मिलता है. इसमें आपको दो स्क्रीन साइज का ऑप्शन मिलता है. आप इसे 13.6-inch और 15.3-inch के साइज में खरीद सकते हैं. डिस्प्ले 500 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इसमें क्वाड स्पीकर दिए गए हैं, जो स्पेशल ऑडियो सपोर्ट के साथ आते हैं.

अगर आप लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग में हैं, तो इस पावरफुल मशीन को ट्राई कर सकते हैं. ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो Intel प्रोसेसर वाले वेरिएंट या M1 Air से अपग्रेड कर रहे हैं. डेली टास्क के साथ ही ये डिवाइस बेहतर थर्मल एफिशिएंसी के साथ आता है. इसमें बेहतर बैटरी बैकअप मिलता है. इसका वजन भी कम है.

