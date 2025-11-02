scorecardresearch
 

कहां देखें भारत-अफ्रीका का फाइनल मैच, यहां होगी LIVE स्ट्रीम‍िंग, FREE देखने का भी ऑप्शन

ICC women World Cup 2025 का आज फाइनल मुकाबला होने जा रहा है. यह मैच मुंबई में होगा. फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम के साथ होगा. आज आपको बताने जा रहे हैं कि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखी जाएगी. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

आज 3 बजे से होगा फाइनल मुकाबला. (Photo: PTI)
आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आज फाइनल मुकाबला होने जा रहा है.  आज भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम के साथ होगा.

फाइनल मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने जा रहा है.  यहां आज आपको बताने जा रहे हैं कि कहां पर लाइव स्ट्रीमिंग देखा जा सकेगा. 

महिला वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. इस मैच का टॉस 2:30 बजे होगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में मोबाइल और टीवी पर देख सकेंगे. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग 

वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर होगी. मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर इसका ऐप इंस्टॉल करके लाइव मैच देख सकेंगे. कई मोबाइल रिचार्ज प्लान के साथ Jio Hotstar का सब्सक्रिप्शन का मुफ्त एक्सेस मिलता है. जियो हॉट स्टार पोर्टल का भी यूज करके लाइव स्ट्रीमिंग मैच का आनंद उठा सकते हैं. 

दूरदर्शन पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग 

दूरदर्शन पर महिला लाइव क्रिकेट मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने इस मैच को लेकर पोस्ट किया भी किया है. इस मैच को डीडी फ्री डिश पर लाइव भी टेलिकास्ट किया जाएगा. 

दूरदर्शन ने किया पोस्ट 

इन टीवी चैनल्स पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग 

ICC ऑफिशियल पोर्टल पर बताया है कि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. यहां आप HD में भी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे. बताते चलें कि दोनों ही टीम एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं. 

