आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आज फाइनल मुकाबला होने जा रहा है. आज भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम के साथ होगा.

फाइनल मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने जा रहा है. यहां आज आपको बताने जा रहे हैं कि कहां पर लाइव स्ट्रीमिंग देखा जा सकेगा.

महिला वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. इस मैच का टॉस 2:30 बजे होगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में मोबाइल और टीवी पर देख सकेंगे. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग

वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर होगी. मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर इसका ऐप इंस्टॉल करके लाइव मैच देख सकेंगे. कई मोबाइल रिचार्ज प्लान के साथ Jio Hotstar का सब्सक्रिप्शन का मुफ्त एक्सेस मिलता है. जियो हॉट स्टार पोर्टल का भी यूज करके लाइव स्ट्रीमिंग मैच का आनंद उठा सकते हैं.

दूरदर्शन पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग

दूरदर्शन पर महिला लाइव क्रिकेट मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने इस मैच को लेकर पोस्ट किया भी किया है. इस मैच को डीडी फ्री डिश पर लाइव भी टेलिकास्ट किया जाएगा.

दूरदर्शन ने किया पोस्ट

The stage is set & thrill is real!🥳



Who will rise as the new World Champion of the Women’s Cricket World Cup 2025? Drop your comments 👇🏻#WomenInBlue #WomensCricket #DDSports #CWC25 pic.twitter.com/JtGOU70lbS — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 1, 2025

इन टीवी चैनल्स पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग

ICC ऑफिशियल पोर्टल पर बताया है कि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. यहां आप HD में भी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे. बताते चलें कि दोनों ही टीम एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं.

