Tokyo Olympics: टोक्यो पहुंचा भारतीय खिलाड़ियों का पहला जत्था, हुआ भव्य स्वागत

ओलंपिक में कुछ कर गुजरने के लक्ष्य के साथ भारतीय दल का 88 सदस्यीय पहला जत्था 23 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के लिए रविवार की सुबह टोक्यो पहुंच गया. भारत का 228 सदस्यीय दल ओलंपिक में भाग लेगा, जिसमें 119 खिलाड़ी शामिल हैं.

कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित किए जा रहे खेलों के लिए भारत के 8 खेलों तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और भारोत्तोलन के खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और अधिकारी नई दिल्ली से विशेष विमान से जापान की राजधानी पहुंचे.

पहला जत्था 88 सदस्यों का है, जिनमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी स्टाफ और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के प्रतिनिधि भी शामिल हैं.

भारतीय खिलाड़ियों का हवाई अड्डे पर कुरोबे शहर के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया. उनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, ‘कुरोबे भारतीय खिलाड़ियों का समर्थन करता है #चीयर्स4इंडिया.’

