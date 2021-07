टोक्यो ओलंपिक में कोरोना ने दी दस्तक, खेल गांव में मिला कोविड-19 का पहला केस

टोक्यो ओलंपिक में कोरोना ने दस्तक दी है. खेल गांव में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है. टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने कोरोना से संक्रमित अधिकारी को 14 दिनों के लिए क्वारनटीन कर दिया है.

टोक्यो 2020 के सीईओ तोशीरो मुटो ने पुष्टि की कि खेलों के आयोजन में शामिल विदेश से आए एक मेहमान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से होने वाली है. खेलों के शुरू होने से कुछ दिन पहले कोरोना का केस सामने आना आयोजकों के लिए चिंता का विषय है.

बता दें कि 13 जुलाई को खेल गांव खोला गया था. यहां पर खिलाड़ियों की हर दिन कोरोना जांच होगी. ओलंपिक के लिए लगभग 11,000 और 24 अगस्त से शुरू होने वाले पैरालंपिक के लिए लगभग 4,400 एथलीटों के आने की उम्मीद है.

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि गांव में आने वाले लगभग 80% से अधिक लोगों को टीके के दोनों डोज लग चुके हैं.

कुछ दिनों पहले ही कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जापान की राजधानी में टोक्यो में आपातकाल लागू कर दिया गया था. यह आपातकाल 22 अगस्त तक लागू रहेगा. इसके अलावा कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक बिना दर्शकों के होगा.

कोरोना महामारी के बीच हो रहे टोक्यो ओलंपिक का आयोजन सावधानी के साथ किया जा रहा है. ओलंपिक में इस बार खिलाड़ियों को पदक को गले में डालकर नहीं दिया जाएगा. यही नहीं समारोह के दौरान कोई भी एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाएगा और न ही कोई किसी को गले लगाएगा. पदक खिलाड़ी को ट्रे में पेश किए जाएंगे और फिर एथलीट पदक लेकर खुद अपने गले में डालेंगे.

भारतीय निशानेबाजी दल टोक्यो पहुंचा

#TokyoOlympics | Indian shooting contingent landed in Tokyo today morning. Their samples have been collected for COVID-19 testing. Results are awaited.



(Photo Credit: Sports Authority of India)